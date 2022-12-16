В Сызрани больше недели разыскивают девочку-подростка

В Сызрани разыскивают 14-летнюю Алину Эрмырзаеву, которая 7 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Ранее разыскиваемая уже уходила из дома.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 164 см, плотного телосложения, лицо овальное, глаза карие, носит линзы ярко-голубого цвета, волосы прямые длинные темные, без челки, заплетены в косу.
Была одета: зимняя джинсовая куртка синего цвета с розовым мехом, шарф бежевого цвета, джинсы бежевого цвета, футболка разноцветная, свитер белого цвета в черную полоску, белые кроссовки.
Особые приметы: монголоидный разрез глаз, носит яркий макияж, на правом предплечье татуировка в виде кошки.
Всех, кто видел девушку или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 33-38-66, 8-(8464) 35-02-02, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!