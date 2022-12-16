В Сызрани больше недели разыскивают девочку-подростка

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В Сызрани разыскивают 14-летнюю Алину Эрмырзаеву, которая 7 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Фото: ГУ МВД по Самарской области