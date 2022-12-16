16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги "Урал" - Исаклы - Шентала В Пестравском районе по нацпроекту отремонтируют въезд в поселок Михеевка Подряд на строительство первой очереди магистрали "Центральная" выиграл "Самаратрансстрой" Повторные торги на строительство новой дороги до Крутых Ключей вновь выиграла "Балтийская строительная компания - СПб" Самарский минтранс проиграл иск к СамараТрансСтрою о гарантийном ремонте дороги

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Пестравском районе по нацпроекту отремонтируют въезд в поселок Михеевка

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 127
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2023 году отремонтируют въезд в поселок Михеевка в Пестравском районе Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Автодорога "Майский - Лозовое" - Михеевка - единственный выезд для жителей поселка на региональную дорожную сеть, путь до административного центра - сельское поселение Майское, до районного центра Пестравка и школьный маршрут.

Участок протяженностью 1,5 км обновят с применением современной технологии - метода холодной регенерации. Этот метод заключает в себе фрезерование существующего покрытия, добавление в него щебня, перемешивание с цементом, битумной эмульсией и водой и последующую укладку полученной смеси. Это дает так называемую "бетонную плиту", новое усиленное основание, за счет чего увеличивается срок межремонтной эксплуатации дороги.

Холодный ресайклинг делает строительство экологически более чистым и снижает стоимость работ. Фактически это безотходное производство, так как повторно используется и перерабатывается существующее основание дороги. Отпадает необходимость в утилизации строительного мусора, нужно меньше стройматериалов, сокращаются транспортные расходы на перевозку материалов.

Кроме того, проектом ремонта автомобильной дороги предусмотрены уширение проезжей части, ремонт пересечений и примыканий, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин и устройство двухслойного дорожного покрытия.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установят сигнальные столбики, дорожные знаки, разметку нанесут термопластиком. Также обустроят остановочный карман, установят автобусный павильон, пешеходный переход оборудуют автономной системой освещения на солнечных батареях.

Напомним, в 2023 году в регионе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется привести в нормативное состояние более 218 км (77 объектов) автомобильных дорог. Из них 32 участка протяженностью 163,59 км - региональные дороги, в том числе 14 мостов и путепроводов. В Самаре отремонтируют 42,95 км улиц (39 объектов), в Тольятти - 11,75 км (шесть объектов). На эти цели предусмотрено финансирование в размере 9 млрд 44,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В планах - капитально отремонтировать 26,7 км дорог в Исаклинском, Кинель-Черкасском, Красноармейском муниципальных районах и г.о. Новокуйбышевск и приступить к масштабным работам на 28 км трассы в Кошкинском районе, от региональной дороги 36К-522 до границы с Татарстаном. Также капитально отремонтируют три моста из 14 запланированных к обновлению искусственных сооружений.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Организация, производство, качество работ на территории нашего региона достигли уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много - и по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовки кадров. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона", - подчеркивает глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1