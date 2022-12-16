В Пестравском районе по нацпроекту отремонтируют въезд в поселок Михеевка

Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2023 году отремонтируют въезд в поселок Михеевка в Пестравском районе Самарской области.

Автодорога "Майский - Лозовое" - Михеевка - единственный выезд для жителей поселка на региональную дорожную сеть, путь до административного центра - сельское поселение Майское, до районного центра Пестравка и школьный маршрут.

Участок протяженностью 1,5 км обновят с применением современной технологии - метода холодной регенерации. Этот метод заключает в себе фрезерование существующего покрытия, добавление в него щебня, перемешивание с цементом, битумной эмульсией и водой и последующую укладку полученной смеси. Это дает так называемую "бетонную плиту", новое усиленное основание, за счет чего увеличивается срок межремонтной эксплуатации дороги.

Холодный ресайклинг делает строительство экологически более чистым и снижает стоимость работ. Фактически это безотходное производство, так как повторно используется и перерабатывается существующее основание дороги. Отпадает необходимость в утилизации строительного мусора, нужно меньше стройматериалов, сокращаются транспортные расходы на перевозку материалов.

Кроме того, проектом ремонта автомобильной дороги предусмотрены уширение проезжей части, ремонт пересечений и примыканий, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин и устройство двухслойного дорожного покрытия.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установят сигнальные столбики, дорожные знаки, разметку нанесут термопластиком. Также обустроят остановочный карман, установят автобусный павильон, пешеходный переход оборудуют автономной системой освещения на солнечных батареях.

Напомним, в 2023 году в регионе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется привести в нормативное состояние более 218 км (77 объектов) автомобильных дорог. Из них 32 участка протяженностью 163,59 км - региональные дороги, в том числе 14 мостов и путепроводов. В Самаре отремонтируют 42,95 км улиц (39 объектов), в Тольятти - 11,75 км (шесть объектов). На эти цели предусмотрено финансирование в размере 9 млрд 44,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В планах - капитально отремонтировать 26,7 км дорог в Исаклинском, Кинель-Черкасском, Красноармейском муниципальных районах и г.о. Новокуйбышевск и приступить к масштабным работам на 28 км трассы в Кошкинском районе, от региональной дороги 36К-522 до границы с Татарстаном. Также капитально отремонтируют три моста из 14 запланированных к обновлению искусственных сооружений.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Организация, производство, качество работ на территории нашего региона достигли уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много - и по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовки кадров. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона", - подчеркивает глава региона.