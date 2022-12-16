ПСБ зарегистрировал бизнес в ДНР впервые в онлайн-формате

ПСБ продолжает цифровизировать банковское обслуживание в ДНР и ЛНР, выводя финансовые услуги в этих регионах на принципиально новый уровень. ПСБ провел первую онлайн-регистрацию компании в Донецкой народной республике. Предприятие, которое воспользовалось преимуществами дистанционного обслуживания в одном из крупнейших системно значимых банков страны, занимается розничной продажей продуктов питания, текстиля и бытовой химии.

Теперь для желающих открыть свой бизнес в ДНР и ЛНР доступен сервис, который позволяет запустить собственное дело без визита в налоговую или МФЦ. При этом оформление необходимых документов, выпуск квалифицированной электронной подписи и открытие счета в ПСБ остаются бесплатными.

Количество клиентов банка в новых регионах постоянно растет, бизнес-клиенты ПСБ работают в жизненно важных отраслях и поддерживают экономику республик.

ПСБ подключил уже более 2000 терминалов для приема платежей с помощью банковской карты в Донецкой народной республике и более 1000 - в Луганской народной республике. Наряду с услугами эквайринга, предприниматели могут пользоваться удобным личным кабинетом в интернет- и мобильном банке. У компаний также есть возможность открывать и обслуживать расчетные счета в ПСБ, выпускать корпоративные банковские карты, оформлять зарплатные проекты и подключать выгодный сервис возмещения выручки три раза в день.

ПСБ стал первым российским системообразующим банком, который запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках и продолжит поэтапно расширять перечень своих продуктов и услуг, доступных населению и бизнесу.