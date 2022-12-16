В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области в 2023 году продолжится ремонт дороги "Урал" - Исаклы - Шентала на участке с 25,5 км по 47 км, проходящей по территории Исаклинского и Шенталинского районов.
На участке дороги протяженностью более 21 км запланированы работы по ремонту дорожной одежды, водопропускных труб, укреплению обочин и откосов земляного полотна.
Проектом ремонта предусмотрены установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, устройство автобусных остановок и тротуаров, нанесение разметки. Срок завершения работ по контракту - до 1 октября 2023 года.
Напомним, автодорога "Урал" - Исаклы - Шентала - межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - Республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в г.о. Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.
В прошлом году благодаря нацпроекту капитально отремонтировали участок дороги км 47+000 - км 52+450, въезд - выезд в Шенталу.
В 2020 году отремонтировали участок трассы протяженностью 12,6 км, с км 0+000 по км 12+600: заменили верхний слой дорожной одежды, нанесли разметку, установили новые знаки и барьерное ограждение.
В 2019 году также по нацпроекту выполнили ремонтные работы на автодороге "Урал" - Исаклы - Шентала на участке с км 12+600 по км 25+500. Общая протяженность ремонта 2019 года составила 12,9 км.
"Работы еще очень много - и по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог… Только системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который лично контролирует ритмичность и качество выполнения задач по развитию дорожной сети в регионе.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?