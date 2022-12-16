В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области в 2023 году продолжится ремонт дороги "Урал" - Исаклы - Шентала на участке с 25,5 км по 47 км, проходящей по территории Исаклинского и Шенталинского районов.

На участке дороги протяженностью более 21 км запланированы работы по ремонту дорожной одежды, водопропускных труб, укреплению обочин и откосов земляного полотна.

Проектом ремонта предусмотрены установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, устройство автобусных остановок и тротуаров, нанесение разметки. Срок завершения работ по контракту - до 1 октября 2023 года.

Напомним, автодорога "Урал" - Исаклы - Шентала - межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - Республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в г.о. Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

В прошлом году благодаря нацпроекту капитально отремонтировали участок дороги км 47+000 - км 52+450, въезд - выезд в Шенталу.

В 2020 году отремонтировали участок трассы протяженностью 12,6 км, с км 0+000 по км 12+600: заменили верхний слой дорожной одежды, нанесли разметку, установили новые знаки и барьерное ограждение.

В 2019 году также по нацпроекту выполнили ремонтные работы на автодороге "Урал" - Исаклы - Шентала на участке с км 12+600 по км 25+500. Общая протяженность ремонта 2019 года составила 12,9 км.

"Работы еще очень много - и по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог… Только системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который лично контролирует ритмичность и качество выполнения задач по развитию дорожной сети в регионе.