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В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги "Урал" - Исаклы - Шентала В Пестравском районе по нацпроекту отремонтируют въезд в поселок Михеевка Подряд на строительство первой очереди магистрали "Центральная" выиграл "Самаратрансстрой" Повторные торги на строительство новой дороги до Крутых Ключей вновь выиграла "Балтийская строительная компания - СПб" Самарский минтранс проиграл иск к СамараТрансСтрою о гарантийном ремонте дороги

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги "Урал" - Исаклы - Шентала

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области в 2023 году продолжится ремонт дороги "Урал" - Исаклы - Шентала на участке с 25,5 км по 47 км, проходящей по территории Исаклинского и Шенталинского районов.

На участке дороги протяженностью более 21 км запланированы работы по ремонту дорожной одежды, водопропускных труб, укреплению обочин и откосов земляного полотна.

Проектом ремонта предусмотрены установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, устройство автобусных остановок и тротуаров, нанесение разметки. Срок завершения работ по контракту - до 1 октября 2023 года.

Напомним, автодорога "Урал" - Исаклы - Шентала - межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал" и в соседний регион - Республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в г.о. Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

В прошлом году благодаря нацпроекту капитально отремонтировали участок дороги км 47+000 - км 52+450, въезд - выезд в Шенталу.

В 2020 году отремонтировали участок трассы протяженностью 12,6 км, с км 0+000 по км 12+600: заменили верхний слой дорожной одежды, нанесли разметку, установили новые знаки и барьерное ограждение.
В 2019 году также по нацпроекту выполнили ремонтные работы на автодороге "Урал" - Исаклы - Шентала на участке с км 12+600 по км 25+500. Общая протяженность ремонта 2019 года составила 12,9 км.

"Работы еще очень много - и по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог… Только системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который лично контролирует ритмичность и качество выполнения задач по развитию дорожной сети в регионе.

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