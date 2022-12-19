ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов

ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и технологических разработок.

Банк будет выступать торговым посредником для своих клиентов при приобретении необходимых импортных товаров. Партнёры банка возьмут на себя решение всех основных вопросов: контакты с производителями и поставщиками, разработку логистических маршрутов, таможенное оформление и, в случае подтверждения возможности поставки, заключение договора.

"Разрыв привычных логистических цепочек подталкивает российские компании к поиску альтернативных решений. В таких условиях становится актуальной помощь отечественным предприятиям в приобретении необходимых товаров. ПСБ оказывает всестороннюю профессиональную поддержку корпоративным клиентам банка и активно внедряет новые сервисы, отражающие происходящие в стране изменения. Так, ранее банк запустил механизм транзакций с использованием физического золота и открытие счётов типа С для расчётов с нерезидентами на новых территориях. Все эти меры вместе с запускаемым нами новым сервисом ПСБ ПЭК способствуют стабилизации экономической ситуации и насыщению российского рынка", — сказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимир Ефанов.