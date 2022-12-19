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Нефтехимия ТЭК

"Татнефть" подвела итоги конкурса общественных инициатив

ТОЛЬЯТТИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания выделит 1,4 млрд рублей на реализацию общественно-значимых инициатив муниципалитетов и общественных организаций.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

В их числе — 11 социально-значимых инициатив, которые будут реализованы на территории Тольятти. Подробности о проектах расскажут руководители города и предприятия "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") в начале следующего года на пресс-конференции, посвященной итогам грантового конкурса.

Конкурс проводится "Татнефтью" по двадцати целевым программам четырех приоритетных направлений социальной деятельности: "Здравоохранение", "Образование", "Культура" и "Развитие территорий".

В целом, на рассмотрение поступило 543 заявки из 13-ти районов Татарстана и города Тольятти. По итогам проведенной оценки для грантовой поддержки отобрано 217 заявок.

Наиболее востребованными целевыми программами оказались проекты по капитальному ремонту учебных учреждений, современному оснащению школьных классов, модернизации водоводов, оснащению учреждений культуры.

"Татнефть" использует грантовый механизм для решения актуальных вопросов социально-экономического развития территорий своей деятельности. Созданная в компании прозрачная и комплексная система учитывает качество и значимость проработки представленных проектов. Система софинансирования из частных или государственных источников позволяет выстраивать партнерские отношения с органами местного самоуправления.

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