Дмитрий Азаров: "Поддержку армии мы продолжим"

В понедельник, 19 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с офицерским составом одного из воинских подразделений, которому вскоре предстоит отправиться в тыловые районы проведения специальной военной операции.

На встрече в воинской части, расположенной в Волжском районе Самарской области, глава региона обсудил с защитниками Отечества вопросы оказания дополнительной поддержки 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и помощи семьям земляков-военнослужащих.

"Сегодня разговор о ближайшем будущем, о том, какая помощь оказывается, что еще необходимого сделать для того, чтобы в четком взаимодействии всех воинских подразделений выполнить поставленные задачи. Наверное, вы знаете о том, что я встречался с бойцами в зоне СВО, нахожусь в постоянном контакте с командующим второй армии, выдающимся военачальником Андреем Владимировичем Колотовкиным. С личным составом нахожусь в ежедневном контакте. Я готов сегодня записать вопросы, которые волнуют лично вас, ваших родных и близких, военнослужащих ваших подразделений. Если такие вопросы есть - готов обсудить, взять на отработку", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что с командованием 2-й армии отдельно обсуждал вопрос подготовки земляков перед участием в СВО.

"На мой взгляд, плюс и в том, что здесь было достаточно времени на подготовку, никто не торопил. Вами проведен большой объем работы, но подготовка личного состава продолжится и там. Мы отдельно проговорили с командованием о том, что в любом случае всем воинским подразделениям, которые прибывают в зону СВО, требуется время на адаптацию и подготовку, - отметил Дмитрий Азаров. - Наши с вами товарищи уже обрели в зоне СВО колоссальный боевой опыт. То, что вы идете не в самом начале заморозков и зимы, тоже очень важно, поскольку к этим условиям необходимо адаптироваться. Командиры, воинские подразделения, которые находятся в зоне СВО, уже опыт приобрели и понимают, как размещаться, как решать вопросы с отоплением, энергоснабжением в целом".

Самарская область с первого дня СВО оказывает дополнительную поддержку армии. Так, по согласованию с командованием определяется перечень необходимой специальной техники - в дополнении к той, которая предоставляется Министерством обороны РФ согласно действующим нормативам. Позднее она приобретается силами региона, благотворителей и неравнодушных жителей Самарской области.

В ноябре Дмитрий Азаров встречался на территории ДНР с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным и передал очередную партию спецтехники, а также гуманитарный груз, который отправили бойцам самарцы.

В ближайшее время из Самарской области в зону СВО будет отправлен очередной такой груз с гуманитарной помощью и спецтехникой. Причем помощь передается на нужды всей 2-й гвардейской армии, а командование уже на месте распределяет ее по подразделениям, и не только тем, которые формировались в Самарской области, а тем, кому сейчас она нужнее.

"Любое деление в армии по территориальному признаку (вы это прекрасно понимаете) ни к чему хорошему не приведет. У нас единая армия единого народа. Все воинские подразделения 2-й армии получают поддержку от Самарской области, и мы эту поддержку продолжим", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По оценкам командования, Самарская область вместе с жителями региона и предпринимателями оказывает наибольшую среди всех регионов России поддержку. Это отмечала Екатерина Колотовкина, председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии, руководитель общественного фонда "Звезда и Лира", который координирует в регионе работу по сбору гуманитарной помощи: "Сколько помогает Самарская область - не помогает ни один регион. И это факт".

Дмитрий Азаров сообщил защитникам Отечества, что в ближайшей перспективе он планирует прибыть в зону СВО, чтобы там еще раз встретиться с земляками: "Бог даст, я вас там в ближайшие дни встречу. Во всяком случае, приложу все усилия к этому, как это было в прошлый раз, когда мы отправляли первую бригаду в зону СВО. Так же и сейчас постараюсь навестить вас, посмотреть, как вы устроились, какие задачи поставлены, какая помощь дополнительно нужна".

На встрече с военнослужащими глава региона напомнил, что сегодня для поддержки защитников Отечества, их семей в Самарской области разработан целый комплекс мер - чтобы военнослужащие могли быть спокойны за тех, кто ждет их дома. Эту работу курируют профильные ведомства и муниципалитеты на местах, создана цифровая платформа для отработки обращений семей военнослужащих. Вместе с тем, как отметил Дмитрий Азаров, при необходимости он берет вопросы под личный контроль.

"В целом, работа выстроена системная, но прекрасно понимаю, что какие-то сбои могут быть. К сожалению, не всегда я на 100% уверен, что отрабатываются все обращения, которые поступают от семей военнослужащих. Приходится иногда в ручном режиме ситуацию поправлять. Так, например, сегодня утром разбирался в ситуации, когда ребенка из семьи военнослужащего зачислили в детский сад, но он расположен далеко от дома. Дал поручение, чтобы таких случаев не допускали", - сказал губернатор.

В ходе общения с главой региона военнослужащие сообщили, что в целом вопросов по выплатам, экипировке, процессу подготовки или довольствия сейчас нет, единичные просьбы решают в оперативном порядке. Офицеры особо отметили важность поддержки школьников - детей военных, которые в этот период могут испытывать трудности в учебе.

"Все сделаем, чтобы ни одна семья не была забыта. Везде постараемся подставить плечо", - подчеркнул Дмитрий Азаров, взяв на отработку вопросы, прозвучавшие от военнослужащих.

После общения с военнослужащими губернатор встретился с представителями фонда "Звезда и Лира", чей пункт по сбору гуманитарной помощи расположен в Волжском районе рядом с местом дислокации воинской части. Они рассказали главе региона, что местные жители, общественные организации, учебные заведения активно помогают армии: каждый день приносят посылки, письма со словами поддержки, подарки, продукты, вещи - дополнительно к тому, что предоставляет бойцам армия.

Губернатор также осмотрел храм в честь Святителя Николая Чудотворца, чей день памяти отмечается сегодня, 19 декабря. Храм построен в 2004 году в память о воинах, погибших в локальных конфликтах, сейчас там идет роспись стен - средства на завершение работ были изысканы при содействии главы региона. Дмитрий Азаров ознакомился с ходом работ и спросил у священнослужителей, нужна ли еще какая-то помощь. Планируется, что работы будут завершены к Пасхе.