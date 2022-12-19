Двух жителей Приволжского района будут судить за незаконную ловлю щуки

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В Сызрани закончено расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы в отношении 34-летнего и 59-летнего жителей Приволжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте