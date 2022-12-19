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Преступления Происшествия

Двух жителей Приволжского района будут судить за незаконную ловлю щуки

САМАРА. ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани закончено расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы в отношении 34-летнего и 59-летнего жителей Приволжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

В октябре 2022 г. мужчин задержали во время рейда в 500 м от с. Кашпир Приволжского района. Они ловили щук при помощи остроги запрещенным способом "на подсветку". Пойманную рыбу у них изъяли.

Сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, составила 11 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Приволжский мировой суд Самарской области.

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