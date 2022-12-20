В 2023 г. в Кинель-Черкасском районе капитально отремонтируют дорогу

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Самара — Бугуруслан" — Кинель — Черкассы на участке км 0+000 — км 4+592, расположенную в Кинель-Черкасском районе.