ПСБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2022 за прорыв в розничном финансовом бизнесе

ПСБ стал победителем в номинации "Прорыв года в розничном финансовом бизнесе" ХVI Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS, которую вручает журнал The Retail Finance за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Также банк получил две специальные награды "Цивилизация" — за проект "Карта болельщика ПФК ЦСКА" и за программу медицинского страхования "Будьте здоровы".

В премии RETAIL FINANCE AWARDS приняли участие самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке России. Жюри высоко оценило работу розничного бизнеса ПСБ в 2022 году, эксперты отметили как технологические достижения банка в разработке услуг, так и удобство и доступность розничных продуктов во всех каналах банковского обслуживания. Отдельно были отмечены возможности бонусной программы, широкий набор привилегий, которые дают клиентам карты ПСБ, а также новые качественные страховые решения банка, разработанные с акцентом на заботу о здоровье.

Специальной наградой "Цивилизация" была отмечена карта болельщика ПФК ЦСКА. За расчеты по карте начисляются повышенные бонусные баллы, которые можно обменять на уникальные призы и впечатления от профессионального футбольного клуба. Кроме того, держателям карты предоставляется возможность непосредственно поучаствовать в спортивных мероприятиях клуба.

Также страховой продукт "Будьте здоровы" удостоен награды "Цивилизация" как один из самых востребованных нефинансовых сервисов. Он позволяет в мобильном приложении, интернет-банке или офисе оформить страховку на себя и членов своей семьи, пользоваться услугами и проходить необходимое лечение в ультрасовременных высокотехнологических госпиталях и клиниках, обладающих эффективными диагностическими и терапевтическими ресурсами.

"Полученные награды — это высокая оценка слаженной работы розничного бизнеса и всего банка ПСБ. Они являются отражением новой концепции развития розничного бизнеса "Банк для людей", нацеленного на потребности клиента, улучшение клиентского опыта и цифровизацию бизнес-процессов, где ключевым элементом всей системы является сам клиент", — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.