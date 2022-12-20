ПСБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2022 за прорыв в розничном финансовом бизнесе

ПСБ стал победителем в номинации "Прорыв года в розничном финансовом бизнесе" ХVI Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS, которую вручает журнал The Retail Finance за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Также банк получил две специальные награды "Цивилизация" — за проект "Карта болельщика ПФК ЦСКА" и за программу медицинского страхования "Будьте здоровы".
В премии RETAIL FINANCE AWARDS приняли участие самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке России. Жюри высоко оценило работу розничного бизнеса ПСБ в 2022 году, эксперты отметили как технологические достижения банка в разработке услуг, так и удобство и доступность розничных продуктов во всех каналах банковского обслуживания. Отдельно были отмечены возможности бонусной программы, широкий набор привилегий, которые дают клиентам карты ПСБ, а также новые качественные страховые решения банка, разработанные с акцентом на заботу о здоровье.
Специальной наградой "Цивилизация" была отмечена карта болельщика ПФК ЦСКА. За расчеты по карте начисляются повышенные бонусные баллы, которые можно обменять на уникальные призы и впечатления от профессионального футбольного клуба. Кроме того, держателям карты предоставляется возможность непосредственно поучаствовать в спортивных мероприятиях клуба.
Также страховой продукт "Будьте здоровы" удостоен награды "Цивилизация" как один из самых востребованных нефинансовых сервисов. Он позволяет в мобильном приложении, интернет-банке или офисе оформить страховку на себя и членов своей семьи, пользоваться услугами и проходить необходимое лечение в ультрасовременных высокотехнологических госпиталях и клиниках, обладающих эффективными диагностическими и терапевтическими ресурсами.
"Полученные награды — это высокая оценка слаженной работы розничного бизнеса и всего банка ПСБ. Они являются отражением новой концепции развития розничного бизнеса "Банк для людей", нацеленного на потребности клиента, улучшение клиентского опыта и цифровизацию бизнес-процессов, где ключевым элементом всей системы является сам клиент", — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
Премия RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны