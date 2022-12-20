В Самарской области разрешили больше шуметь при достройке проблемных долевок

Во вторник, 20 декабря, в губернской думе приняли в двух чтениях поправки в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области". Изменения касаются шума при строительстве 13 проблемных домов из реестра обманутых дольщиков.

"Для завершения строительства таких объектов в установленные сроки требуется осуществление производства строительных работ в круглосуточном режиме", - указано в пояснительной записке.

Но закон о тишине в регионе накладывает ограничения на строительные и ремонтные работы. Так, нельзя шуметь при строительстве и ремонте в будни с 20:00 до 8:00, а в выходные и праздники - с 20:00 до 10:00. Кроме того, с 13:00 до 15:00 предусмотрен тихий час.

В то же время поручением президента РФ установлен срок завершения строительства проблемных объектов до 31 декабря 2023 года. Соответственно, как доложили на заседании думы представители минстроя региона, закон поможет уложиться в срок.

Одним из противников принятия закона стал депутат от КПРФ Максим Федоров. Он высказал мнение, что в регионе могут появиться "проблемные точки", где строители станут мешать жителям, а список из 13 домов будет расширен.

Впрочем, как разъясняет минстрой, процедура включения в список достаточно сложна и попасть в него могут только объекты долевого строительства. При этом нынешние недострои уже имеют как минимум "коробки", то есть вбивать сваи и производить другие слишком шумные работы не потребуется. Кроме того, в минстрое заверяют, что жилые дома располагаются на достаточном расстоянии от указанных объектов.

В итоге законопроект был принят, воздержались десять депутатов и против проголосовал один.

В списке объектов, которые планируется строить по ночам, значатся здания в Самаре на ул. Садовой (три дома), Ленинской, Антонова-Овсеенко, Вилоновской, Степана Разина, Георгия Дмитрова, 74а (два дома), 18 км Московского шоссе, улице Советской, а также в поселке Петра Дубрава и на улице Коммунистической в Тольятти.