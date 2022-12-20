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Новикомбанк открыл офис в Рязани

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Ростеха продолжает расширять региональную сеть в городах присутствия предприятий Госкорпорации. Дополнительный офис финансовой организации открылся сегодня в Рязани.

Новое отделение Новикомбанка расположено в деловой части города по адресу: Первомайский проспект, 39/2, Н2. Оно стало 38-й по счету точкой обслуживания клиентов на территории Российской Федерации.

"Сегодня важное место в экономике Рязани занимает радиоэлектроника. Наши предприятия выпускают здесь современное бортовое оборудование для авиации, медицинскую технику, средства связи. В Рязанской области расположено и крупнейшее в России производство вакцин против гриппа, которое входит в фармацевтический холдинг Корпорации. Поддержка надежного банка, который хорошо понимает актуальные задачи промышленности, особенно важна. Убежден, что благодаря новому офису Новикомбанка в Рязани обслуживание предприятий региона и их сотрудников будет максимально доступным и комфортным", — отметил руководитель представительства Ростеха в Рязани Илья Врублевский.

Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Рязани — предприятия холдингов ОАК, КРЭТ, Росэлектроника и Нацимбио, а также других значимых компаний региона. Обладая глубокой экспертизой, банк помогает им реализовать проекты по модернизации и расширению производства, достижению импортонезависимости и технологического суверенитета страны.

"Новикомбанк масштабирует региональную сеть, чтобы предоставить партнерам качественное финансирование. Это касается как корпоративного кредитования, так и поддержки программ кооперации, предприятий МСП. Для нас особенно важно обеспечить сотрудников этих предприятий современными конкурентными продуктами. Для этого мы разработали целый пакет выгодных розничных продуктов и постоянно работаем над улучшением клиентского сервиса", — отмечает управляющая ДО в Рязани Татьяна Харлина.

Алгоритм взаимодействия Новикомбанка с клиентами подразумевает сопровождение проекта от начального этапа до закрытия сделки. Организуя финансирование, банк не только внедряет существующие меры господдержки, но и предлагает собственные льготные программы, что позволяет компаниям значительно снижать издержки. При этом банк работает как с крупными промышленными предприятиями, так и с малым и средним бизнесом.

Для сотрудников предприятий-партнеров Новикомбанк также предлагает эксклюзивные розничные продукты, при разработке которых особое внимание уделяется их социальной составляющей. В частности, специально для работников Ростеха создана социально-платежная карта, которая дает возможность пользоваться льготными предложениями и сервисами. Также держателям карт Новикомбанка доступны специальные условия по ипотеке, потребительским кредитам и кредитным картам, вклады с повышенными ставками, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и т. д.

Также в 2022 году Новикомбанк совместно с Ростехом внедрил новую мотивационную программу "Развитие", которая позволяет предприятиям дополнительно поощрять лучших работников из различных категорий через банковские преференции.

В настоящий момент филиалы и дополнительные офисы банка находятся в 25 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тулу, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Самару, Пензу и другие города России.

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