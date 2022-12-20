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Банк "Открытие" упростил перечисление зарплаты для предпринимателей

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перечислять сотрудникам зарплату из 1С в "Бизнес-портале" — интернет-банке для малого и среднего бизнеса — стало проще. Также новые полезные функции добавлены для инвестиций и ведения учета онлайн.

Зарплатные ведомости теперь можно отправлять на "Бизнес-портал" напрямую из 1С, документы придут в режиме реального времени. Для этого понадобятся зарплатный проект в банке "Открытие" и бесплатный сервис прямого обмена с банком из 1С — DirectBank. Подключить его можно на "Бизнес-портале", воспользовавшись пошаговой инструкцией. Чтобы перечислять зарплату через 1С DirectBank, необходимо сформировать зарплатную ведомость в 1С и отправить ее в банк. Если потребуется, перед подписанием ведомости в интернет-банке ее можно будет дополнить. Следить за статусом исполнения зарплатной ведомости можно в 1С.

В разделе "Инвестиции" изменилось отображение счетов, теперь деньги сгруппированы по площадкам и валютам: фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок и т. д. Онлайн можно разместить или вывести средства, посмотреть активы на своих брокерских счетах, заказать брокерский отчет. Доступна также аналитика рынка: свежие новости, дневные обзоры, стратегии, аналитические комментарии, рекомендации и прогнозы от команды "Открытие Research". Любой из отчетов можно бесплатно скачать в PDF.

В разделе "Бухгалтерия" теперь можно подключить и использовать сервисы учета и отчетности для предпринимателей. "Платежи" — бесплатный сервис, который поможет рассчитать и уплатить налоги и взносы по упрощенной системе налогообложения (УСН). А с помощью бесплатного сервиса "Декларации онлайн" клиенты на УСН без сотрудников смогут подавать через "Бизнес-портал" декларации в налоговую.

Сервис "Данные в налоговые органы" позволит всем клиентам "Бизнес-портала" вносить изменения в данные ИП/ООО в Федеральной налоговой службе. ИП могут онлайн изменить ОКВЭД, паспортные данные, гражданство или адрес регистрации; юрлица могут менять ОКВЭД, наименование компании, данные руководителя и адрес регистрации. Подать заявление в ФНС до 28 января 2023 года можно бесплатно.

Эти и другие возможности "Бизнес-портала" доступны на любых устройствах: на компьютере или ноутбуке через bp.open.ru; на смартфоне или планшете iOS/Android через мобильный браузер.

За всеми новостями "Бизнес-портала" можно следить в дайджесте событий.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)").

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