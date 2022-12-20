Резиденты ОЭЗ "Тольятти" вложили в свои проекты более 20 млрд рублей

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги развития флагманской инвестиционной площадки региона — особой экономической зоны "Тольятти".

По словам главы областного минэкономразвития, за весь период работы резиденты ОЭЗ инвестировали 20,5 млрд рублей и создали 2 159 рабочих мест.

В декабре ОЭЗ "Тольятти" отмечена на федеральном уровне как площадка с наиболее развитой инфраструктурой. "Видим востребованность среди регионов на реализацию механизма реструктуризации бюджетных кредитов для развития инфраструктуры ОЭЗ. За счет этого инструмента поддержки регионы могут на высвободившиеся после реструктуризации бюджетных кредитов средства построить инфраструктуру для новых проектов, а затем списать задолженность по бюджетным кредитам за счет налогов от этих проектов", — сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Активное развитие в Самарской области инвестиционного и предпринимательского климата, ведущих инвестплощадок, создание условий для стабильной работы бизнеса — ключевые задачи в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

В 2022 году объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил 1,5 млрд рублей, на предприятиях создано 231 рабочее место. По прогнозам, к концу 2025 года количество резидентов площадки достигнет 41, объем вложенных инвестиций — 45 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест достигнет 3,8 тысяч.

"Целенаправленная работа по развитию ОЭЗ "Тольятти" позволяет ей из года в год занимать позиции в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Инвестиционная площадка входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также является лидером по динамике количества созданных рабочих мест, — рассказал Дмитрий Богданов. — По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Аналитический центр "Эксперт" также присвоил высшую оценку инвестиционному потенциалу ОЭЗ "Тольятти".

Наряду с действующими мерами государственной поддержки инвесторов, новый импульс развитию особой экономической зоны дали созданные здесь транспортно-логистические возможности: железнодорожная ветка к границам ОЭЗ, обновленная трасса "Тольятти-Ягодное", а также строящийся мост через Волгу и автомобильная трасса, которые станут частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай".

Сегодня 14 производств в ОЭЗ уже запущены в работу. Резидентами площадки является 31 компания, три из которых зашли в регион в 2022 году. Они планируют реализовать здесь проекты по строительству малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра и завода по термической обработке металлопродукции.