16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врачи напоминают о важной роли питания в профилактике рака Тольяттинские врачи провели несколько сложных операций девочке, упавшей с высоты Врач-профпатолог рассказала, как сохранить трудовое долголетие В Похвистнево готовится к открытию новое отделение центральной районной больницы Благодаря нацпроекту пациенты тольяттинской больницы смогут проходить обследование на новом оборудовании

Здравоохранение Общество

Врачи напоминают о важной роли питания в профилактике рака

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Одним из факторов риска развития онкологических заболеваний является неправильное питание. Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова рассказала об основных правилах здорового питания.

Избыточный вес и ожирение становятся факторами риска аденокарциномы пищевода, рака кардиального отдела желудка, предстательной железы, желчного пузыря, яичников, колоректального рака. Как отмечают специалисты, существует два основных правила здорового питания.

"Калорийность пищи должна соответствовать энергозатратам человека и рацион питания должен позволять обеспечивать физиологические потребности в питательных веществах. Суточный прием пищи должен включать 15% жиров, 20% белков, 65% углеводов. В ежедневном меню обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, обеспечивающие организм растительной клетчаткой, витаминами и веществами, обладающие антиканцерогенным действием", - рассказала Ольга Козлова.

По словам врача, к таким полезным овощам и фруктам относятся: желтые и красные овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, перец и др.); фрукты, содержащие большое количество витамина С (цитрусовые, киви и др.);  капуста, особенно брокколи, цветная и брюссельская, чеснок и лук.

"Питание является одним из ключевых факторов развития колоректального рака. Данная патология занимает лидирующие позиции в структуре онкозаболеваемости. Избыточное потребление жирной и высококалорийной пищи и недостаток в рационе растительной клетчатки приводят к нарушению моторики кишечника", - отметила завотделением медицинской профилактики Самарского онкодиспансера.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1