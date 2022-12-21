Впервые состоится Региональный отраслевой конкурс в сфере туризма Самарской области "Лидеры туризма"

В четверг, 22 декабря, в 15:30 в Lotte Hotel Samara в конференц-зале "Кристалл" состоится торжественная церемония награждения регионального отраслевого конкурса в сфере туризма Самарской области "Лидеры туризма". Конкурс организован министерством туризма Самарской области в целях выявления лидирующих организаций региона в сфере туризма, поощрения их успехов, а также стимулирования деловой активности туристического бизнеса и развития туристской сферы области.

Проведение конкурса предполагает оценку средств размещения, санаториев Самарской области, предприятий питания, туроператоров, представителей предприятий сферы туризма и гостеприимства, блогеров и СМИ, издающих материалы по тематике туризма и гостеприимства, муниципалитетов Самарской области.

Конкурс проводится в 24 номинациях, которые объединяют основные направления туристской индустрии и сопряженных отраслей экономики.

Всего была подана 271 заявка, а количество номинантов — 167. Больше всего заявок было в номинации "Бренд года", их количество составило 24.

"Туристическая отрасль многогранна и включает в себя целый ряд направлений, которые совместно создают условия для комфортного и интересного пребывания туриста на территории Самарской области. Создание отраслевого конкурса в области туризма для Самарской области, с моей точки зрения, является важным шагом. Это позволит оценить успехи отрасли, поощрить ее лидеров и стимулировать предприятия туристской сферы к развитию. Этот год для конкурса будет дебютным, но я уверен, что он станет ежегодным и с каждым годом будет развиваться", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.