Россельхозбанк помогает жителям Самарской области улучшать жилищные условия

Россельхозбанк в 2022 году продолжил активную работу по предоставлению ипотечных кредитов населению страны. Так, с начала года Россельхозбанк выдал около 25 млрд рублей сельской ипотеки по всей стране и более 20 млрд ипотеки с господдержкой на новостройки. Всего же выдачи ипотеки приблизились к 66 млрд рублей. В Самарской области с начала действия программы (с весны 2020 года) 1078 семей оформили в Россельхозбанке сельскую ипотеку на сумму 2,3 млрд рублей.

"В настоящее время сельская ипотека позволила получить первое собственное жилье многим молодым семьям Самарской области. Льготная процентная ставка 3% годовых стала для них главным преимуществом. Цель госпрограммы заключается не только в привлечении молодежи в села, но и в предоставлении возможности улучшить качество жизни, переехав в экологически благоприятную местность. Для удобства клиентов Россельхозбанк разработал платформу Своё Село, на которой доступен комплекс сервисов для желающих воплотить мечту о собственном загородном доме", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Преимуществом платформы Своё Село является полная цифровизация процесса строительства или приобретения готового дома: от выбора проекта, покупки подходящего участка, расчета сметы и строительства индивидуального жилья по проекту партнера до подбора готового дома и благоустройства приусадебной территории. В несколько кликов найти наиболее подходящую ипотечную программу, рассчитать платеж по кредиту, подать заявку в режиме онлайн можно на другой платформе РСХБ — Своё Жилье.