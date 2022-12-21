16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений" Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций

Банки Финансы

Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ принял решение сохранить сниженную ставку по "Ипотеке с господдержкой-2020" для своих клиентов. Заемщики смогут получить жилищный кредит с дисконтом 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки или использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Таким образом, минимальная ставка по программе в ВТБ составит 7,7%.

По поручению президента РФ, "Ипотека с господдержкой", запущенная в апреле 2020 года, будет продлена до середины 2024 года. При этом ставка по программе составит не более 8%. ВТБ готов проводить первые сделки по новым условиям уже в начале января.

По оценке банка, в этом году российские заемщики могут оформить жилищных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей, а в следующем сохранят высокий уровень спроса за счет продления господдержки. При этом по льготным программам в 2023 г. ожидается рост выдач: до 1,2 трлн рублей по ипотеке с господдержкой и до 900 млрд рублей — по "семейной", которая будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет.

"Льготные программы не только оказывают поддержку заемщикам и застройщикам, но и являются драйвером всего ипотечного рынка — в этом году по ним проходит каждая вторая сделка, поэтому решение об их модернизации стало для отрасли главным событием декабря. Мы стремимся к тому, чтобы даже с учетом повышения ставки по госпрограмме она оставалась максимально доступной для клиентов, поэтому приняли решение сохранить все ранее действовавшие по ней дисконты.

В результате с 1 января ставка для заемщиков ВТБ составит от 7,7%. Выдачи по новым условиям стартуют уже с начала января, подать заявки можно будет как в онлайн-каналах, так и в офисах банка", — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2022 года банк оформил свыше 183,5 жилищных кредитов, общий объем сделок составил более 834 млрд рублей. В рамках "Ипотеки с господдержкой-2020" за январь–ноябрь ВТБ предоставил 46 тыс. кредитов на 227 млрд рублей, что на 23% превысило результат за аналогичный период прошлого года. "Семейной ипотекой" в банке воспользовались 36 тыс. заемщиков, получив средства на 195 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1