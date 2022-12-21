Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%

ВТБ принял решение сохранить сниженную ставку по "Ипотеке с господдержкой-2020" для своих клиентов. Заемщики смогут получить жилищный кредит с дисконтом 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки или использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Таким образом, минимальная ставка по программе в ВТБ составит 7,7%.

По поручению президента РФ, "Ипотека с господдержкой", запущенная в апреле 2020 года, будет продлена до середины 2024 года. При этом ставка по программе составит не более 8%. ВТБ готов проводить первые сделки по новым условиям уже в начале января.

По оценке банка, в этом году российские заемщики могут оформить жилищных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей, а в следующем сохранят высокий уровень спроса за счет продления господдержки. При этом по льготным программам в 2023 г. ожидается рост выдач: до 1,2 трлн рублей по ипотеке с господдержкой и до 900 млрд рублей — по "семейной", которая будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет.

"Льготные программы не только оказывают поддержку заемщикам и застройщикам, но и являются драйвером всего ипотечного рынка — в этом году по ним проходит каждая вторая сделка, поэтому решение об их модернизации стало для отрасли главным событием декабря. Мы стремимся к тому, чтобы даже с учетом повышения ставки по госпрограмме она оставалась максимально доступной для клиентов, поэтому приняли решение сохранить все ранее действовавшие по ней дисконты.

В результате с 1 января ставка для заемщиков ВТБ составит от 7,7%. Выдачи по новым условиям стартуют уже с начала января, подать заявки можно будет как в онлайн-каналах, так и в офисах банка", — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2022 года банк оформил свыше 183,5 жилищных кредитов, общий объем сделок составил более 834 млрд рублей. В рамках "Ипотеки с господдержкой-2020" за январь–ноябрь ВТБ предоставил 46 тыс. кредитов на 227 млрд рублей, что на 23% превысило результат за аналогичный период прошлого года. "Семейной ипотекой" в банке воспользовались 36 тыс. заемщиков, получив средства на 195 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.