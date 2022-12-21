В этом году около 300 молодых специалистов получили "подъемные" при трудоустройстве в медучреждения региона

Около 300 выпускников медицинских вузов и колледжей в этом году получили "подъемные" при трудоустройстве в учреждения здравоохранения Самарской области. Успешной адаптации специалистов способствуют предоставление служебного жилья, компенсация ипотечного кредита и другие меры социальной поддержки.

Напомним, в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

В 2021 году по поручению главы региона размер единовременных выплат для специалистов при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения был увеличен до 200 тыс. рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей - врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи - выплата составляет 300 тысяч рублей.

Ряды коллектива детского поликлинического отделения Клявлинской больницы пополнили врачи-педиатры Юлия Кочкина и Ксения Видманова.

"Я выросла в селе Русское Добрино Клявлинского района - мы жили в 40 километрах от районного центра, - рассказывает Юлия. - Медициной заинтересовалась благодаря тете и брату. Они тоже врачи, живут и работают в Клявлинском районе. Я заключила договор о целевом обучении в СамГМУ".

Ксения Видманова также окончила школу в Клявлинском районе и поступила в СамГМУ в рамках целевого набора.

"Это очень интересный опыт - работать с людьми, которых знаешь с детства: коллеги помнят, как я ребенком посещала поликлинику. А во время обучения мы приезжали сюда на практику, - рассказывает врач. - Наша профессия связана с огромной ответственностью. Первые месяцы работы были непростыми: осень - время высокой заболеваемости у детей".

Специалисты отделения оказывают помощь всему детскому населению Клявлинского района.

"У нас три врачебных участка. Ведем прием в поликлинике и, конечно, выезжаем к пациентам по всему району (по вызовам для оказания помощи, а также к новорожденным в рамках патронажа), дистанционно контролируем состояние пациентов, - поясняет Юлия Кочкина. - Коллектив у нас дружный, опытный. Я благодарна коллегам: они очень поддержали нас и продолжают помогать".

Также молодые врачи получили единовременные выплаты в рамках участия в программе "Земский доктор". Всего в 2022 году в Самарской области этой мерой поддержки воспользовались 73 специалиста. При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программы получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, - 1,5 млн рублей.

Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Азарова медработники в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости - до 600 тыс. рублей. Врачи и средние медицинские работники в возрасте до 40 лет могут в течение трех лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита - до 100 тыс. рублей в год.

Медучреждения взаимодействуют с администрацией муниципальных образований по вопросу предоставления дополнительной поддержки новым сотрудникам - выделения жилья служебного найма или компенсации расходов на аренду собственности.