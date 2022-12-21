21 декабря 2022 года в офисе АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре состоялась церемония ввода в эксплуатацию реконструированных производственных объектов, ознаменовавшая собой завершение реализации проекта по расширению пропускной способности магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк до 40 млн тонн в год.

Первый вице-президент ПАО "Транснефть" М. С. Гришанин и первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области В. В. Кудряшов нажали символическую кнопку запуска в эксплуатацию двух нефтеперекачивающих станций (НПС) "Совхозная-2" и "Грачи-3" в Самарской и Саратовской областях, соответственно. Также было сдано новое административное здание Бугурусланского районного нефтепроводного управления в г. Бугуруслане Оренбургской области.

Мероприятия по увеличению пропускной способности МН Куйбышев — Тихорецк на участке "Самара — Зензеватка" до 40 млн тонн в год в зоне ответственности АО "Транснефть - Приволга" начались в 2018 году. Реконструкция нефтепровода проходила в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Всего в рамках проекта заменено более 500 км линейной части нефтепровода. Реконструировано семь НПС: ранее, в 2021 году введены в работу станции "Самара-1" и "Любецкая" в Самарской области, "Терновка-2" и "Красноармейская-1" в Саратовской области, "Зензеватка" в Волгоградской области.

Проект стал примером успешной реализации программы импортозамещения — во время строительства и реконструкции на 90% были использованы отечественные оборудование и материалы. Инфраструктура новых объектов характеризуется эксплуатационной надежностью и высоким уровнем автоматизации производственных процессов.

Работы по реконструкции НПС "Совхозная-2" и "Грачи-3" велись с ноября 2019 года. На станциях построены новые операторные с микропроцессорной системой автоматизации НПС. В основу этой системы легли новейшие решения в области автоматизации, которые позволят повысить безопасность эксплуатации технологического оборудования за счет увеличения количества измеряемых технологических параметров, мониторинга работы программного обеспечения и диагностики аппаратных средств.

Cтабильную транспортировку нефти обеспечат мощные энергоэффективные насосные агрегаты собственного производства ПАО "Транснефть" — завода АО "Транснефть Нефтяные насосы" (г. Челябинск). На НПС "Совхозная-2" выполнено строительство новой магистральной насосной с 4 электронасосными агрегатами производительностью 7 тыс. куб. м в час каждый, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержанию 81 цистерны емкостью около 90 куб. метров каждая. В реконструированной насосной НПС "Грачи-3" также проведена замена четырех насосных агрегатов на современные аналогичной модификации.

Объекты возведены с учетом неукоснительного соблюдения требований промышленной и экологической безопасности. Произведен монтаж дополнительных ёмкостей для аварийного сброса, сбора утечек и дренажа, резервуаров-накопителей бытовых и сточных вод. На НПС "Грачи-3" смонтирована канализационно-насосная станция с устройством инженерной сети хозяйственно-бытовой канализации и подключением к ней существующих зданий.

Для обеспечения пожарной безопасности на каждом из объектов построены насосные станции пожаротушения, по два резервуара противопожарного запаса воды, наружные сети пожаротушения и противопожарные водопроводы. Выполнен монтаж частотно-регулируемых преобразователей, узлов запорной арматуры.

В ноябре текущего года выполнено технологическое подключение станций к магистральному нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк. Работы проводились без изменения существующей схемы транспортировки нефти.

Здание административно-бытового комплекса Бугурусланского РНУ строилось в рамках реализации программы техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с октября 2019 года. Площадь нового здания превышает 7 тыс. кв м. На четырех этажах разместились диспетчерская, информационно-вычислительный центр, офисные помещения, архив, конференц-зал и столовая. Рабочие места оснащены современными системами освещения, вентиляции, отопления и коммуникаций.

В мероприятии ввода объектов также приняли участие вице-президент ПАО "Транснефть" С. А. Шоцкий, первый заместитель генерального директора ООО "Транснефть - ТСД" Д. А. Осташкин, директор филиала "Самарагипротрубопровод" Б. В. Асхадуллин, генеральный директор ООО "Транснефть Надзор" С. А. Реутов, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Д. Ю. Бузлаев, представители трудовых коллективов и ветераны предприятий.

"Сегодняшнее событие действительно войдет в историю и люди, причастные к реализации этого проекта по праву заслуживают того, чтобы их труду и самоотдаче была дана самая высокая оценка. Безусловно, реализация этого масштабного проекта была бы невозможна без высокого профессионализма каждого из тех, кто причастен к этому строительству. Для нашей компании и для страны в целом это не только расширение производственных мощностей, но и повышение эксплуатационной надежности всей системы трубопроводного транспорта России", — отметил М. С. Гришанин.

Торжественная часть завершилась награждением заслуженных работников АО "Транснефть - Приволга" и ООО "Транснефть - ТСД" — технического заказчика строительства новых объектов.

Все объекты сданы в эксплуатацию в планируемый срок и обеспечат надежность технологического процесса транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк.