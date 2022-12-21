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Самарская область вновь признана лидером по реализации дорожного нацпроекта

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 декабря, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил наградами регионы-лидеры в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". По итогам 2022 года диплома и статуэтки в виде дорожного катка вновь удостоена Самарская область.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Заслуженную награду за образцовое исполнение дорожного нацпроекта вице-премьер Правительства вручил губернатору Дмитрию Азарову, который в эти дни работает в Москве. Руководитель региона участвует в семинаре-совещании о реализации молодежной политики в России в современных условиях.

Вручая награду, Марат Хуснуллин отметил, что каток - это главная награда прошедшего года в дорожной отрасли, комбинированный комплексный итог всей работы региона в этом направлении.

"В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тыс. км дорог, причем 16,8 тыс. км из них сделаны благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Он стал самым упоминаемым в СМИ и самым узнаваемым среди всех нацпроектов благодаря своей эффективности и открытости: люди не только видят результат своими глазами, но и могут принимать участие в выборе участков ремонта. Главная цель нацпроекта - повышение качества жизни россиян, поэтому дороги обновляют к самым нужным и важным для населения объектам - больницам, школам, детским садам, стадионам и достопримечательностям. Нацпроект объединяет людей и регионы, а также способствует экономическому развитию территорий", - отметил Марат Хуснуллин.

Оценка работы субъектов в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев: это достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, исполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.

Напомним, в текущем году по итогам реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) и других программ в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс - 712 км, это рекордный показатель.

В эксплуатацию введены 107 объектов протяженностью 465 км, включая 391 км - автомобильные дороги регионального значения, 57,4 км - ремонт улиц в Самаре, 16,4 км - ремонт улиц в Тольятти. Также по федеральной программе "Мосты и путепроводы" нацпроекта БКД вместе с дорогами обновили 21 искусственное сооружение.

Среди ключевых построенных объектов дорожной инфраструктуры - автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, рабочее движение по которой было запущено на год раньше запланированного срока. Продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", который входит в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", готовность объекта составляет более 70%.

Работа Самарской области по модернизации дорожно-транспортной сети и реализации крупных инфраструктурных проектов отмечается на федеральном уровне. Это позволяет региону претендовать на значительную поддержку из бюджета страны. Только в этом году на ремонт и строительство дорог было направлено в общей сложности более 70 млрд рублей.

По итогам года Самарская область вновь входит в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД. Напомним, главной награды дорожной отрасли - диплома и символического катка - за последние годы наш регион удостаивается уже в третий раз.

Марат Хуснуллин поздравил с успешным завершением дорожного сезона и поблагодарил за усилия руководителей субъектов страны, которые они прилагают для достижения главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, - создать в российских регионах качественную и надежную транспортную инфраструктуру.

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