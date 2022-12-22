За последнюю неделю в регионе резко выросла заболеваемость гриппом

С 12 по 18 декабря в Самарской области официально было зарегистрировано 63 случая гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 50%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Чаще других гриппу оказывались подвержены люди от 15 до 65 лет.
"Грипп регистрировался в возрастных группах: 0-2 лет — 7 случаев, 3-6 лет — 12 случаев, 7-14 лет — 5 случаев, 15 лет и старше — 39 случаев, 65 лет и старше — 6 случаев", — отметили специалисты Роспотребнадзора.
Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю выросла на 33,6%. Всего было зарегистрировано 35651 случай, "показатель на 10 тыс. населения — 113, что выше эпидпорога на 187,6%", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, по результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа, аденовируса.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.