За последнюю неделю в регионе резко выросла заболеваемость гриппом

С 12 по 18 декабря в Самарской области официально было зарегистрировано 63 случая гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 50%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Чаще других гриппу оказывались подвержены люди от 15 до 65 лет.

"Грипп регистрировался в возрастных группах: 0-2 лет — 7 случаев, 3-6 лет — 12 случаев, 7-14 лет — 5 случаев, 15 лет и старше — 39 случаев, 65 лет и старше — 6 случаев", — отметили специалисты Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю выросла на 33,6%. Всего было зарегистрировано 35651 случай, "показатель на 10 тыс. населения — 113, что выше эпидпорога на 187,6%", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, по результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа, аденовируса.