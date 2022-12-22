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"АвтоВАЗ" откроет производственную площадку в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"АвтоВАЗ" объявил о начале реализации проекта по производству автомобилей на производственной площадке в Санкт-Петербурге. Выпуск будет организован на мощностях петербургского завода "Ниссан" (японский бренд принял решение покинуть российский рынок осенью 2022 года). Решение о передаче предприятия под контроль "АвтоВАЗ" принято акционерами компании при поддержке Министерства промышленности торговли РФ и властей Санкт-Петербурга.

Фото: Дирекция по связям с общественностью ОАО ''АвтоВАЗ''

О старте нового для "АвтоВАЗа" проекта сотрудникам предприятия объявили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, которые 21 декабря 2022 года посетили завод с рабочим визитом и провели встречи с руководством и трудовым коллективом.

Александр Беглов отметил, что одна из основных задач — сохранить коллектив предприятия и социальные гарантии для 2 тыс. работников.

"Одна из главных задач — сохранить коллектив предприятия, его кадровый и научно-технический потенциал, а также все социальные гарантии для двух тысяч работников.  Решение найдено, уверен, что Минпромторг, "АвтоВАЗ", правительство Санкт-Петербурга сделают все необходимое, чтобы  в самое ближайшее время запустить производство", — заявил губернатор.

"Текущие непростые условия являются уникальным шансом для развития. В линейке бренда LADA появятся автомобили более высоких сегментов, которые, уверен, будут по достоинству оценены нашими покупателями. Мы приложим все усилия для сохранения коллектива автозавода в Санкт-Петербурге, скорейшего старта выпуска автомобилей, роста объемов производства и поэтапной локализации с использованием в том числе петербургского кластера поставщиков. Нашей задачей в среднесрочной перспективе является глубокая локализация и достижение технологического суверенитета для всего бренда LADA", — отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

В рамках нового проекта "АвтоВАЗ" рассчитывает во II полугодии 2023 года начать выпуск в Санкт-Петербурге новых автомобилей под брендом LADA. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии. Также планируется поэтапная локализация производства с задействованием поставщиков компонентов, расположенных в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это обеспечит сохранение занятости как на автозаводе, так и в смежных отраслях региона.

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