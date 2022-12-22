Условия для строительства новых производств и развития высоких технологий: Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил Тольятти

В среду, 21 декабря, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил Тольятти. Регулярные встречи с инвесторами, осмотр строящихся объектов и главных инвестиционных площадок региона позволяет "держать руку на пульсе", оперативно реагировать на все изменения и решать возникающие вопросы.

Первой точкой рабочего визита стала строительная площадка завода плавленых сыров КАРАТ. На будущем предприятии планируется перерабатывать 860 тонн молока в сутки, что позволит производить до 40 тысяч тонн готовой продукции и занять одну из лидирующих позиций среди производителей сыров на рынке России. Компания КАРАТ является резидентом территории опережающего развития "Тольятти".

"Самарская область укрепляет свои позиции, как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для наших животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве нашего региона", — отмечал Губернатор Дмитрий Азаров на церемонии старта строительства завода.

Экономические и политические условия 2022 года оказали определенное влияние на реализацию инвестпроекта. В первую очередь это связано с поставками оборудования.

"Инвестору потребовалась некоторая "пересборка" проекта. Регион со своей стороны подтвердил все обязательства по созданию инженерной инфраструктуры. Вместе с Группой ВЭБ.РФ и финансирующей организацией мы сформировали новые условия для реализации проекта. Сегодня компания вышла в фазу активного строительства. С руководством компании КАРАТ мы сверили сроки, рассчитываем, что за 1,5-2 года завод будет построен", — пояснил глава областного минэкономразвития.

Традиционно во время рабочих визитов в Тольятти Дмитрий Богданов посещает флагманскую инвестплощадку региона — особую экономическую зону. В 2022 году ОЭЗ пополнилась тремя новыми резидентами, которые планируют реализовать здесь проекты по строительству малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра и завода по термической обработке металлопродукции.

Всего в ОЭЗ сегодня работает 14 производств. Для стабильной работы предприятий здесь постоянно развивается логистическая и дорожная инфраструктура. К особой экономической зоне подведены 14 км железнодорожных путей от вокзала Автозаводского района города, в настоящее время завершены работы по созданию таможенного пункта.

Дмитрий Богданов также посетил строительство третьей очереди завода Форесия, где выпускают автомобильные сидения. Предприятие одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов — первый проект, который построен в ОЭЗ в формате индустриальных парков, когда производственная площадка создавалась с привлечением не только финансов инвестора, но и средств областного бюджета.

В технопарке "Жигулевская долина", который также посетил министр, сегодня работает более 270 компаний, которые создали более 2100 рабочих мест. Дмитрий Богданов посетил несколько предприятий-резидентов, проекты которых связаны с микроэлектроникой и программными продуктами.

Директор ВПК "Поток" Сергей Сычугов продемонстрировал министру круглосуточно работающий диспетчерский центр, который использует собственную спутниковую охранную систему по слежению за автомобилями и обслуживает более 200 организаций по всей России. Он рассказал министру о деятельности R&D центра по разработке и испытаниям автомобильных охранных комплексов, поделился уникальными перспективными наработками в сфере GPS/Глонасс мониторинга, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Представители компании "ТЕКСИСТЕМ РУС" представили проект по импортозамещению систем контроля температуры, увеличивающих срок службы и безопасность работы электрического оборудования — в частности, трансформаторов. На территории технопарка компания запускает исследовательскую лабораторию. В планах — постепенный рост локализации до 90% производства на территории России.

"Став в 2021 году резидентом "Жигулевской долины", мы получили множество преимуществ. Во-первых, пользуемся очень развитой инфраструктурой. Во-вторых, технопарк оказывает помощь с оформлением многих документов — сертификатов, товарных знаков. Нам помогают с маркетингом: технопарк организует встречи с потенциальными партнерами и заказчиками. Мы разработали план локализации производства на территории технопарка и уже приступили к его реализации, в том числе в сотрудничестве с резидентами "Жигулевской долины", — рассказал генеральный директор ООО "ТЕКСИСТЕМ РУС" Дмитрий Ешевский.

Министр пообщался с резидентами и рассказал о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать для дальнейшего развития своих проектов.

"Мы обсудили с представителями компаний, чем дополнительно сегодня можем помочь, с точки зрения финансирования, выстраивания коопераций между предприятиями", — сказал Дмитрий Богданов.

В рамках рабочего визита министр также провел совещание с представителями городской администрации и посетил несколько резидентов в сфере туризма.

"Тольятти — город особого внимания со стороны региональных и федеральных властей. Здесь реализуются ключевые проекты развития региона: особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития, технопарк в сфере высоких технологий. Вокруг них нарастает бизнес, нарастают технологии, сюда привлекаются самые крупные и перспективные инвесторы. И мы видим, что эти точки роста оказывают серьезное влияние на экономику не только города, но и региона в целом. В Тольятти синергия между технопарком, ТОСЭР и особой экономической зоной дает уникальные возможности для инвесторов", — резюмировал Дмитрий Богданов.