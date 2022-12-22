Врачи рекомендуют рационально потреблять фрукты и ягоды для профилактики заболеваний

Важнейшим компонентом ежедневного рациона являются фрукты, отмечают специалисты. Богатые многими витаминами и минералами, фрукты служат одним из основных источников клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, фрукты могут быть полезной заменой сахара и сладостей.

"В составе большинства фруктов - вода, углеводы, органические кислоты, витамины и минералы. Ежедневное употребление не менее 200 г фруктов - это, к примеру, одно-два яблока, - является профилактикой многих заболеваний", - отмечает главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

Однако, по словам диетолога, возможно и неблагоприятное воздействие фруктов на организм. Например, если употреблять их на ночь: они повышают кислотность, провоцируют аппетит, процессы брожения и создают нагрузку на поджелудочную железу, что приводит к риску развития сахарного диабета.

"Поступивший в организм сахар не успевает израсходоваться и преобразуется в жир", - отмечает Ольга Сазонова.

Лучше всего употреблять фрукты не позднее 16:00–17:00 спустя час после основного приема пищи либо за полчаса до него. Если у вас имеются желудочно-кишечные заболевания в стадии обострения, не стоит есть фрукты свежими - лучше их запекать.

Чтобы получать больше витаминов из природных продуктов, диетологи советуют также употреблять разнообразные ягоды.

"Доставайте из морозильной камеры свои заготовки замороженных ягод и смело добавляйте их в теплый чай. Ягоды содержат витамины, антиоксиданты и микроэлементы. Они являются природными лекарствами, которые улучшают настроение, тонус и активность, укрепляют иммунитет, помогают в сохранении красоты и молодости, - пояснила Ольга Сазонова. - Вишня, земляника, виноград, клюква, малина не только поставляют в организм полезные вещества, а также выводят из организма соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества и канцерогены".

Для улучшения пищеварения полезно употреблять в пищу ежевику, малину, голубику, а также крыжовник и черную смородину. При заболеваниях сердца рекомендуются включить в рацион черную смородину, клюкву и черемшу. При заболеваниях печени и поджелудочной железы полезны виноград, калина, ежевика и облепиха.

"Из ягод можно делать соки. Но при их употреблении необходимо помнить, что они содержат много сахара и достаточно калорийны. Свежевыжатые соки следует пить не позже, чем через 10 мин после их приготовления и не менее чем за 30 мин до приема пищи", - отметила главный внештатный специалист.