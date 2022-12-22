16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений" Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций

Банки Финансы

"Призрачная карта" банка "Открытие" стала одной из лучших на рынке

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" вошел в тройку банков с лучшими картами для онлайн-шоппинга в декабре 2022 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали дебетовые карты банков топ-100 и рассчитали 20 наиболее выгодных держателям вариантов. При составлении рейтинга в расчёт брались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и количество его категорий. Кроме того, учитывались условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, набор дополнительных бонусов и значимость банка на рынке.

"Призрачная карта", выпущенная в специальном дизайне с логотипом популярной кинофраншизы "Охотники за привидениями", по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке.

Карту можно оформить как в офисах, так и на сайте банка. Владельцы "Призрачной карты" могут получить 50% кешбэка за покупки в онлайн- и офлайн- кинотеатрах и до 2% кешбэка по остальным покупкам.

"Призрачная карта" является частью специального проекта банка "Открытие" для любителей кино, в ходе которого клиенты оформили более 10 тысяч дебетовых карт с легендарными персонажами комиксов и мультфильмов. Популярный герой серии комиксов и кинофильмов о "Бэтмене" Харви Квин стала первым выборов у клиентов банка, которые заказывали карты с индивидуальным дизайном. Всего было выпущено более 4 тысяч таких карт, наибольшей популярностью они пользовались среди молодежи в возрасте 18 — 27 лет — это половина (50%) от всех ее заказавших.

Дебетовые карты с самим "Бэтменом" заказали более 3 тысяч клиентов "Открытия", на третьем месте карты с изображением героев мультсериала "Том и Джерри", которые оформили 2,5 тысячи клиентов. При этом на карты "Том и Джерри" пришлось 37% от всего кешбэка, который получили держатели карт.

В пятерку популярных карт по выдачам также вошли супергерои "Чудо-женщина" и "Супермен", которые заказали более тысячи клиентов банка. Карты с ними оформляли не только молодые люди, но и представители более старшего поколения. Так, карты с "Чудо-женщиной" оказались популярными среди клиентов в возрасте 28-37 лет (23%) и 38-47 лет (38%), а "Супермен" стал наиболее востребован у клиентов в возрасте 28-37 лет (38%).

В топ-5 городов по выдачам карт с героями "супергеройских вселенных" вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Уфа.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1