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Происшествия

Сызранское "Благоустройство" заплатит 300 тыс. руб. за оторванный каруселью палец ребенка

СЫЗРАНЬ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд обязал МБУ "Благоустройство" возместить моральный вред ребенку, потерявшему часть пальца на неисправной карусели. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 12 июня 2022 г. на детской площадке на ул. Новостроящейся трехлетний мальчик катался на карусели и получил травму. Его указательный палец зажало механизмом и оторвало ногтевую фалангу.

В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Кроме того, известно, что ранее местные жители неоднократно жаловались на плохое состояние детской площадки.

Прокурорская проверка подтвердила неудовлетворительное состояние карусели. На ней отсутствовала металлическая крышка оси, которая не позволила бы ребенку засунуть пальцы в механизм.

Прокурор города обратился в суд с иском к МБУ "Благоустройство" о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Суд согласился и обязал организацию заплатить 300 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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