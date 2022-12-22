Пациентов Богатовской ЦРБ заставляли ждать очереди к врачу в туалете

Прокуратура Богатовского района Самарской области внесла главврачу местной ЦРБ представление из-за нарушений прав пациентов.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что больные с температурой вынуждены ждать приема врача в жутких условиях.

Прокуратура проверила эту информацию и выяснила, что пациенты действительно были вынуждены ждать своей очереди в туалете.