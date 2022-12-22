Перезапуск промышленности в условиях санкций обсудили на заседании Бюро СоюзМаш и Лиги

Итоги работы промышленных организаций подвели на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. В рамках встречи были определены дальнейшие задачи для развития российского производства на фоне санкционного давления.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги Владимир Гутенев, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, а также руководители корпораций промышленного профиля и другие эксперты.

Во вступительном слове Сергей Чемезов отметил, что последствия санкций во многом удалось преодолеть благодаря оперативным мерам: "Ситуация с обеспечением производителей комплектующими и сырьем выравнивается. Частично смогли заместить своими силами, частично переориентировались на других поставщиков. Наши компании поступательно занимают рыночные ниши, которые освободились после ухода западных игроков".

Глава Союза подчеркнул, что необходимо в сжатые сроки вырабатывать новые меры поддержки промышленности и содействовать созданию благоприятных условий, в том числе финансовых, для развития технологического суверенитета. "Мы должны активизировать работу по продвижению предложений, подготовленных экспертами Союза машиностроителей России. Текущие обстоятельства — это серьезный вызов для нас, с одной стороны, и широкие возможности — с другой. Только от нас зависит, как мы их реализуем".

Новикомбанк, как опорный банк Госкорпорации Ростех, поддерживает все инициативы и предложения СоюзМаш России. С 2018 года председатель правления банка Елена Георгиева является куратором Воронежского отделения СМР, чьи усилия направлены на создание благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.

Владимир Гутенев проинформировал о работе по продвижению законодательных инициатив, подготовленных на основе предложений экспертов Союза и Лиги. Среди них — повышение оплаты труда работникам предприятий-исполнителей ГОЗ минимум на 10% выше средней по региону, проект ФЗ о централизованных поставках промышленной продукции российского производства и другие правовые проекты.

Также Владимир Гутенев рассказал о реализации молодежных программ СоюзМаш и работе организации на гуманитарном и международном направлениях.

На расширенном заседании Бюро состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской областях между СоюзМаш и МГУ им. Ломоносова. Соответствующий документ подписали Сергей Чемезов и Виктор Садовничий. Партнерство позволит усилить научный и кадровый потенциал предприятий контура СоюзМаш. Также были подписаны трехстороннее отраслевое соглашение по авиапромышленности на 2023–2025 годы и документы о продлении срока действия отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу РФ.

По итогам мероприятия состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили члены Бюро, представители министерств, ведомств и организаций Союза и Лиги.