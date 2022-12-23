НПП "ПОЛИПЛАСТИК": что ждет российский автопром

2022 год стал для российской автомобильной отрасли годом турбулентности. Важнейшая часть российской экономики, обеспечивающая порядка 300 тысяч рабочих мест напрямую и 3,5 миллиона в смежных отраслях, испытала беспрецедентное падение производства из-за сложившейся в начале марта геополитической обстановки. Тем не менее в 2023 год автомобильная отрасль и отрасли-сателлиты входят с надеждой: Минпромторг прогнозирует рост производства и продаж автомобилей.

С оптимизмом смотрит в будущее и ведущий российский производитель полимерных композиционных материалов для автокомпонентов НПП "ПОЛИПЛАСТИК". Уже сегодня лидер отечественных компаундеров совместно с АВТОВАЗ разрабатывает материалы для новой "Весты", выпуск которой планируется начать в 2023 году.

Последствия санкций

В 2022 году в автоотрасли ждали роста спроса на 2,5-3%, что в свою очередь означало увеличение выпуска новых легковых автомобилей. Но вместо этого он сократился на 65,7% (Росстат). Особенно тяжелым для отрасли был II квартал: локализованные зарубежные бренды объявляли об уходе из России, а ведущие отечественные производители — о простоях из-за отсутствия необходимых для производства автокомпонентов.

Проблемы возникли и с компонентами на основе полимеров. "Например, до введения санкций, в Россию ввозилось до 90% композиционных материалов на основе поликарбонатов для изготовления элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Еще пример: материалы, из которых производятся направляющие подушек безопасности, также были импортными", — рассказывает заместитель генерального директора по продажам Торгового дома "Полипластик" Екатерина Смирнова.

Всего в современном автомобиле примерно 150 кг пластмасс, к началу 2022 года было локализовано порядка 70% материалов для их производства. Тем не менее перед российскими производителями полимерных композиционных материалов стояла нетривиальная задача по максимально быстрому импортозамещению оставшихся 30%.

Новые разработки

С задачей во многом справились. Разработанные в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" материалы на основе сплавов поликарбоната и АБС-пластика (ПК/АБС) успешно заменили импортные аналоги без ущерба качеству. В рекордно короткие сроки был создан и уже прошел необходимые испытания материал для направляющей подушки безопасности.

"Компетенции сотрудников нашего Научно-технического центра действительно позволяют быстро разрабатывать материалы на основе редких для России матриц. Это не только ПК/АБС, еще и полибутилентерефталат, полиацеталь, и полиамид 66", — отмечает Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

При этом компания не просто разрабатывает высокотехнологичные и эффективные решения — ведущий российский компаундер активно помогает с их внедрением. Один из примеров — LFT-компаунд. Он применяется в производстве коммерческих автомобилей — из усиленного длинным стекловолокном материала выпускают высокопрочные детали экстерьера. За счет того, что в LFT-компаунде длина стекловолокна равна длине гранулы, изделия из него получаются легче и прочнее обычных.

Еще один пример передовой разработки — первый в России нанокомпаунд. Материал был разработан для изготовления крыла среднетоннажного коммерческого грузовика.

"Это инновационный компаунд на основе полиамида-6 с добавлением углеродных наноматериалов. За счет своей электропроводности он позволяет окрашивать корпус автомобиля с металлическими и полимерными деталями, используя всего одну линию для окраски", — рассказывает директор по науке и развитию НПП "ПОЛИПЛАСТИК" Михаил Кацевман.

Кризис как драйвер развития

Санкции ЕС, по мнению ведущего российского компаундера, стали дополнительным драйвером для российского автопрома и его отраслей-сателлитов. Так, в 2022 году портфель "автомобильных" марок НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вырос более чем на 5%. В компании считают, что российская компаундирующая отрасль готова оперативно заместить до 80% необходимых автопрому компонентов и дать адекватный ответ на вызовы рынка.

Процессы импортозамещения не повлияли негативно на качество материалов для производства автокомпонентов, отмечает Екатерина Смирнова. И ни один флагман российского автопрома — АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ — не снизил свои требования. "Такую позицию мы полностью поддерживаем, ведь потребители привыкли к определенным стандартам, которые необходимо развивать", — отмечает эксперт.

В НПП "ПОЛИПЛАСТИК" уверены: возможно с успехом заместить любой импортный полимерный материал для автопрома и не только. Кризис стал толчком к технологической независимости, и все, что сейчас нужно для прогресса, — время и совместные усилия отрасли автопрома и производств-сателлитов.