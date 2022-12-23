В Самарской области состоялся семинар-совещание по развитию системы образования региона

В Самарской области завершился двухдневный семинар — совещание с главами муниципальных образований. В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Главная тема — итоги совместной работы по реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.
В 2022 году в рамках национального проекта "Образование" в регионе были созданы 63 центра "Точка роста", в 84 школы поставлено современное цифровое и мультимедийное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды. Не малая роль в достижении таких показателей отведена главам муниципальных образований. Им предстояло подготовить помещения к поставкам современного оборудования. Необходима помощь муниципалитетов в решении кадрового вопроса в системе образования региона.
"Одна из первостепенных задач, которую решают сегодня в регионе — привлечение молодых педагогов в образовательные организации муниципальных образований. Такое поручение глава региона Дмитрий Игоревич Азаров дал по итогам Августовской конференции работников образования-2022. Так, были разработаны меры поддержки выпускников педагогического вуза, которые помогают привлекать их на работу в образовательные организации региона", — отметил Александр Фетисов.
В этом году на августовской конференции работников образования Самарской области Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед Главами городских округов и муниципальных районов задачу представить в министерство образования и науки Самарской области предложения о стипендиальной поддержке выпускников педагогических классов, которые продолжат с 01.09.2023 г. получать образование по педагогическим специальностям в вузах, техникумах и колледжах Самарской области, с целью их гарантированного возвращения на работу в образовательные организации муниципальных районов и городских округов. Сегодня участники семинара работали и обсуждали возможные механизмы оказания данной поддержки.
"Мы добились очень серьезных результатов в ходе реализации национального проекта "Образование". С 2019 года в 214 школах открылись центры "Точка роста", в Самаре и Тольятти созданы центры цифрового образования "IT-куб", а на базе Самарского государственного технического университета — Дом научной коллаборации, закуплен мобильный Кванториум, в 232 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для создания цифровой образовательной среды. Кроме того, по инициативе нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 54 школах мы создании мини-технопарки, в 39 образовательных организациях обновили кабинеты технологии, а в 235 — поставили мобильные компьютерные классы, — рассказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян. — Уверен, что и в дальнейшем нам удастся совместными усилиями эффективно выполнять задачи, которые перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин и наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров".
Регион не снижает планку по реализации инфраструктурных проектов. Так, за 5 лет в Самарской области построено и возвращено в систему 54 детских садов. Количество дополнительно созданных мест составило почти 14600. И работа по обеспечению 100%-й доступности дошкольного образования продолжается. За 5 лет в Самарской области введено в эксплуатацию 9 зданий школ. Количество дополнительно созданных мест составило — 7950. До 2024 год в Самарской области планируется построить еще 9 школ (6 из них с использованием концессионного механизма), что позволит создать 9125 дополнительных мест.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.