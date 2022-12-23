В Самарской области состоялся семинар-совещание по развитию системы образования региона

В Самарской области завершился двухдневный семинар — совещание с главами муниципальных образований. В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Главная тема — итоги совместной работы по реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

В 2022 году в рамках национального проекта "Образование" в регионе были созданы 63 центра "Точка роста", в 84 школы поставлено современное цифровое и мультимедийное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды. Не малая роль в достижении таких показателей отведена главам муниципальных образований. Им предстояло подготовить помещения к поставкам современного оборудования. Необходима помощь муниципалитетов в решении кадрового вопроса в системе образования региона.

"Одна из первостепенных задач, которую решают сегодня в регионе — привлечение молодых педагогов в образовательные организации муниципальных образований. Такое поручение глава региона Дмитрий Игоревич Азаров дал по итогам Августовской конференции работников образования-2022. Так, были разработаны меры поддержки выпускников педагогического вуза, которые помогают привлекать их на работу в образовательные организации региона", — отметил Александр Фетисов.

В этом году на августовской конференции работников образования Самарской области Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед Главами городских округов и муниципальных районов задачу представить в министерство образования и науки Самарской области предложения о стипендиальной поддержке выпускников педагогических классов, которые продолжат с 01.09.2023 г. получать образование по педагогическим специальностям в вузах, техникумах и колледжах Самарской области, с целью их гарантированного возвращения на работу в образовательные организации муниципальных районов и городских округов. Сегодня участники семинара работали и обсуждали возможные механизмы оказания данной поддержки.

"Мы добились очень серьезных результатов в ходе реализации национального проекта "Образование". С 2019 года в 214 школах открылись центры "Точка роста", в Самаре и Тольятти созданы центры цифрового образования "IT-куб", а на базе Самарского государственного технического университета — Дом научной коллаборации, закуплен мобильный Кванториум, в 232 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для создания цифровой образовательной среды. Кроме того, по инициативе нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 54 школах мы создании мини-технопарки, в 39 образовательных организациях обновили кабинеты технологии, а в 235 — поставили мобильные компьютерные классы, — рассказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян. — Уверен, что и в дальнейшем нам удастся совместными усилиями эффективно выполнять задачи, которые перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин и наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров".

Регион не снижает планку по реализации инфраструктурных проектов. Так, за 5 лет в Самарской области построено и возвращено в систему 54 детских садов. Количество дополнительно созданных мест составило почти 14600. И работа по обеспечению 100%-й доступности дошкольного образования продолжается. За 5 лет в Самарской области введено в эксплуатацию 9 зданий школ. Количество дополнительно созданных мест составило — 7950. До 2024 год в Самарской области планируется построить еще 9 школ (6 из них с использованием концессионного механизма), что позволит создать 9125 дополнительных мест.