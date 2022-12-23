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ВТБ начнет выпуск пластиковых карт "Мир" в Казахстане

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ (Казахстан) планирует в 1 квартале 2023 года запустить эмиссию пластиковых карт "Мир". Уже сейчас розничные клиенты банка в республике могут выпустить цифровую карту российской платежной системы. Пользователям виртуальной карты доступны платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком.

Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях ВТБ (Казахстан). Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей.

Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка.

ВТБ (Казахстан) на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций. В этом году ВТБ (Казахстан) вдвое расширил банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы.

Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1% и 2% — в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.

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