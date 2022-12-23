Оклады сотрудников Тольяттиазота вырастут в 2023 году

Для тоазовцев 2023 год начнется с повышения заработной платы. С 1 января размер окладов сотрудников Тольяттиазота повысится на 12 процентов.

Решение поднять оклады принято руководством компании с учетом производительности труда на предприятии, анализа рынка в отрасли и индексом потребительских цен в России. Приказ о повышении заработной платы подписан генеральным директором Тольяттиазота Анатолием Шаблинским.

В дирекции по управлению персоналом подчеркнули, что индексация не коснется руководящего состава предприятия. Увеличение оклада скажется и на росте других выплат работникам. Так, солиднее станут премии, отпускные, оплата сверхурочных часов, доплата за работу во вредных условиях труда, в ночные часы.

"Администрация предприятия ценит профессионализм сотрудников и рассчитывает на ответственное отношение к делу в будущем. ТОАЗ создает все условия для того, чтобы заводчане были мотивированы на продуктивный труд и достижение целей компании. Отсюда наше внимание к уровню доходов сотрудников. Достойное вознаграждение за труд — приоритет Тольяттиазота, и мы впредь планируем оказывать поддержку коллективу", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.