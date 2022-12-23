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Объем кредитов под 0%, предоставленных банком "Открытие" начинающим предпринимателям, превысил 141 млн рублей

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Льготная программа реализуется банком совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы при поддержке столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Общая сумма таких кредитов, выданных российскими банками, составила 789 млн рублей.

Банк "Открытие" стал участником льготной программы в мае 2022 года и за это время предоставил столичным предпринимателям более 141 млн рублей. C учетом субсидирования ставки они получили кредиты под ноль процентов годовых. Суммарно за время действия программы банки предоставили начинающим предпринимателям 789 млн рублей.

Сниженная ставка — 0% — будет действовать в течение года, при этом кредит выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитом могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие — заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.

Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств или приобретение оборудования, недвижимого имущества. Также его можно взять на оплату аренды или ремонта помещений, выплату заработанной платы сотрудникам и иные расходы на развитие бизнеса. При этом залога от клиента не требуется, поручителем по каждому кредиту становится город, субсидируя часть процентной ставки.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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