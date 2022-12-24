БК "Самара" проиграл "Пари Нижний Новгород"

В четверг, 22 декабря, БК "Самара" дома уступил "Пари Нижний Новгород" в последнем предновогоднем матче — 60:83, сообщает пресс-служба волжан.

К середине стартового периода самарцы после удачного отрезка от Джеймса Энниса (6 очков за первые четыре минуты) повели 13:8. Но несколько минут без набранных очков — и гости перехватили инициативу, вырвавшись вперед. Точные штрафные Малкольма Томаса помогли свести десятиминутку вничью, 18:18 — но во второй нижегородцы выдали рывок 8:0, к середине периода оставив самарскую команду заметно позади, 21:28. Попаданий Антона Карданахишвили и Юрия Умрихина было слишком мало, чтобы переломить ситуацию — 30:34 к большому перерыву.

В начале третьего периода Маркос Найт набрал 5 очков, в который раз сократив отставание до минимума (35:37) — и тут же гости предприняли еще одно ускорение: 35:51 за три минуты до завершения отрезка. Юрий Умрихин и Антон Карданахишвили попали издали, Малкольм Томас воткнул сверху — и "всего-то" 12 очков отставания перед решающей четвертью (45:57). И вновь — три "сухие" минуты, которые соперник провел гораздо продуктивнее (9 очков).

Вернуться в игру после "-21" самарцы уже не смогли. 60:83 — поражение "Самары".