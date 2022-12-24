В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося убить знакомого

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и покушении на убийство, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 5 на 6 апреля текущего года обвиняемый поссорился со своим знакомым, находясь у него дома. Мужчина ударил оппонента металлическим предметом по голове, а затем пытался его задушить. Потерпевший потерял сознание и злоумышленник, решив что его жертва мертва, покинул место преступления. Через некоторое время потерпевший очнулся и обратился в медицинское учреждение за помощью.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — уточняют в региональном СУ СК РФ.