В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося убить знакомого

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и покушении на убийство, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 5 на 6 апреля текущего года обвиняемый поссорился со своим знакомым, находясь у него дома. Мужчина ударил оппонента металлическим предметом по голове, а затем пытался его задушить. Потерпевший потерял сознание и злоумышленник, решив что его жертва мертва, покинул место преступления. Через некоторое время потерпевший очнулся и обратился в медицинское учреждение за помощью.
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — уточняют в региональном СУ СК РФ.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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