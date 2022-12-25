В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже денег с банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Жертвой кражи стала местная жительница, которая потеряла свою банковскую карту.
Правоохранители выяснили, что деньги с этой карты списали в магазине в Автозаводском районе. Расплатилась ей немолодая женщина. По факту кражи возбудили уголовное дело, подозреваемую разыскивают.
Приметы подозреваемой: женщина, на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, была одета в серый пуховик до колен, серую вязаную шапку, в руках у нее была светло-синяя сумка.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-63-14, 8(937)2149875 или 102.
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