В Самарской области открылись вакансии председателей двух районных судов

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила об открытии вакансий на должности председателей Самарского и Красноярского районных судов.

На данный момент в Самарском районном суде Самары председательствует Марина Титовец, севшая в это кресло в конце апреля 2017 года. Заместителем у нее является Дмитрий Дерунов, назначенный на должность всего восемь месяцев назад.

До января 2022 г. Красноярский районный суд возглавляла Татьяна Фаттахова, получившая эту должность в начале 2018 года. В региональной Квалификационной коллегии судей уход Фаттаховой в отставку объясняли ее личным заявлением. Сейчас Красноярским райсудом руководит Ирина Тонеева, занявшая должность заместителя председателя этого суда в конце 2020 года.

Документы на участие в конкурсе на замещение вакансий будут принимать до конца января 2023.