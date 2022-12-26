В Самарской области открылись вакансии председателей двух районных судов

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила об открытии вакансий на должности председателей Самарского и Красноярского районных судов.
На данный момент в Самарском районном суде Самары председательствует Марина Титовец, севшая в это кресло в конце апреля 2017 года. Заместителем у нее является Дмитрий Дерунов, назначенный на должность всего восемь месяцев назад.
До января 2022 г. Красноярский районный суд возглавляла Татьяна Фаттахова, получившая эту должность в начале 2018 года. В региональной Квалификационной коллегии судей уход Фаттаховой в отставку объясняли ее личным заявлением. Сейчас Красноярским райсудом руководит Ирина Тонеева, занявшая должность заместителя председателя этого суда в конце 2020 года.
Документы на участие в конкурсе на замещение вакансий будут принимать до конца января 2023.
Последние комментарии
Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?