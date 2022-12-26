Дмитрий Богданов: "Инвестиционная сфера Самарской области продолжает демонстрировать позитивную динамику"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о том, почему российские и зарубежные компании выбирают наш регион для реализации своих инвестпроектов.

- Как в Самарской области в новых экономических условиях обстоят дела с привлечением инвесторов?

- Наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в ежедневном режиме занимается созданием лучших условий для ведения бизнеса и реализации инвестпроектов.

Мы сопровождаем инвестпроекты на каждом этапе их реализации, помогаем привлекать финансирование федеральных институтов развития, предоставляем инициаторам проектов налоговые льготы и специальные налоговые режимы, оказываем всю необходимую поддержку для быстрого запуска.

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и сдержанные прогнозы на 2022 год, инвестиционная сфера Самарской области продолжает демонстрировать позитивную динамику. За девять месяцев текущего года в экономику региона вложено почти 267 млрд рублей. В абсолютном значении прирост составил 46,5 млрд рублей относительно высокой базы прошлого года, когда инвестиции выросли на 30,6%.

За последние годы в регионе открыто несколько десятков новых производств. В ОЭЗ "Тольятти" открыт завод медицинских изделий, ставший первым в России производителем нитриловых медицинских перчаток. Компания "Мабскейл" начала производство фармацевтических препаратов, "Озон фарм" запустил вторую линию выпуска лекарств, в том числе противоязвенные, противовирусные и другие препараты.

В Тольятти открыт завод металлических дверей "Феррони", на котором теперь трудится более 2 тысяч человек.

Целый ряд проектов реализованы в пищевой сфере: запуск новой линии по производству ультрапастеризованного молока на Пестравском маслозаводе. Резидент ТОСЭР Тольятти - компания "АГРОПАРТНЕР" - запустил в работу новое производство сыров по итальянской технологии.

Резиденты территорий опережающего развития реализуют проекты в сфере строительства, обрабатывающих производств, станкостроения, химической промышленности, а также высокотехнологичные проекты.

Всего на территории Самарской области сегодня реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей, в том числе и на инвестиционных площадках региона. Реализация инвестиционных проектов позволяет ежегодно создавать более 10 тысяч рабочих мест.

- Какую позицию Самарская область занимает в рейтинге инвестиционного климата по России?

- Сам рейтинг состояния инвестклимата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, оценивает регионы по четырем основным направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы и поддержка малого и среднего бизнеса. По многим показателям Самарская область входит в группу А: это эффективность процедур по регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет, наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, оценка консультационных и образовательных услуг для поддержки МСП в регионе и другие.

За последние пять лет Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге: мы поднялись с 65 места и вошли в десятку лучших регионов страны. Сегодня мы продолжаем работать над укреплением своих результатов, созданием комфортных и благоприятных условий для привлечения новых инвесторов в регион.

Для дальнейшего развития инвестиционной деятельности в этом году мы разработали региональный инвестиционный стандарт. Мы видим, что регион интересен инвесторам, и также понимаем свои зоны роста, по которым продолжим системную работу для качественного улучшения достигнутых показателей.

- Какую поддержку могут получить предприниматели региона?

- Мы предоставляем инвесторам широкий спектр инструментов поддержки. Например, инвесторы с проектами в приоритетных видах деятельности освобождаются от уплаты налога на имущество организаций на период до пяти лет.

Проекты в инвестиционной фазе с минимальной стоимостью 100 млн рублей могут рассчитывать на региональную ставку налога на прибыль организаций - 13,5% вместо 17%. Проекты, входящие в перечень региональных инвестиционных проектов, получают право на пониженные ставки по налогу на прибыль: "нулевую" федеральную ставку и региональную в размере 10%.

Для инвесторов, осуществляющих инвестиционные проекты на территориях монопрофильных городских округов Октябрьск, Чапаевск и Похвистнево, предусматривается увеличение сроков льготного налогообложения на два года. Также они могут получить субсидии на создание новых рабочих мест - 100 тысяч рублей за каждое место. Это уникальная в масштабах России практика.

Свои льготы и преференции предоставляют инвесторам ведущие инвестиционные площадки региона. Резиденты ОЭЗ "Тольятти" получают широкий перечень преференций: освобождение от уплаты налога на имущество и транспортного налога сроком на 10 лет, земельного налога - на пять лет. Компаниям здесь также предоставляется бесплатное подключение к энергоресурсам. Весь комплекс льгот и преференций позволяет сэкономить до 30% капитальных затрат на строительство.

Резиденты территорий опережающего развития на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, региональная ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 10% в последующие пять лет. Кроме того, для резидентов, получивших этот статус в первые три года функционирования ТОСЭР, тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снижены до 7,6%.

- Какие индустриальные парки действуют в регионе и насколько этот механизм взаимодействия с инвесторами востребован?

- Сегодня в регионе работают четыре государственных индустриальных парка: две очереди "Преображенки", "Чапаевск" и "Новосемейкино".

Свои проекты на этих площадках развивают 70 компаний, которые уже инвестировали 35 млрд рублей и выплатили почти 9 млрд рублей налогов. На действующих площадках создано семь тысяч рабочих мест, в строительстве находятся несколько проектов как крупных инвесторов, так и предприятий малого и среднего бизнеса.

В этом году в Преображенке мы запустили логистический центр Яндекс.Маркета, в Чапаевске - крупнейший в ПФО фулфилмент-центр OZON, в промпарке Новосемейкино дали старт строительству крупного логоцентра Wildberries. Самарская область с ее удобным расположением и транспортной доступностью уже стала местом притяжения для проектов в сфере логистики.

Помимо государственных, успешно работают частные индустриальные парки "Ставропольский", "АвтоВАЗ" и "Тольяттисинтез".

Сегодня мы входим в число лучших регионов по созданной промышленной инфраструктуре для реализации инвестпроектов по оценке Минпромторга РФ. Приход новых инвесторов в Самарскую область это только подтверждает. В настоящее время мы ведем переговоры еще с десятком компаний и будем рады каждому проекту, сделавшему выбор в пользу Самарской земли.

Своевременное проектирование и строительство инфраструктуры индустриальных и логистических парков в соответствии с потребностями инвесторов позволит в перспективе до конца 2025 года дополнительно привлечь более 20 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать более 14 тысяч рабочих мест.

- Как взаимодействуют инвесторы флагманской инвестплощадки - ОЭЗ "Тольятти" и органы власти?

- Для эффективного и оперативного руководства инвестиционной площадкой ОЭЗ "Тольятти" в 2014 году была создана управляющая компания, приоритетными задачами которой стали создание и эксплуатация объектов инфраструктуры ОЭЗ, привлечение инвесторов, продвижение инвестплощадки на внутреннем и мировом рынках. Содействие в этом вопросе оказывают областное правительство и Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Команда управляющей компании сопровождает проекты резидентов площадки на каждом этапе. И такая система обеспечивает максимально комфортное для бизнеса взаимодействие с государственными и муниципальными органами управления и контроля. Вместе с тем проект такого масштаба не может быть реализован без поддержки региональных властей. ОЭЗ находится на личном контроле губернатора, которому ежемесячно докладывается о ходе реализации проекта.

Для привлечения крупных инвесторов и повышения привлекательности флагманской инвестплощадки областное правительство совместно с ОАО "РЖД" реализовали концессию по строительству железнодорожной ветки в ОЭЗ "Тольятти". Сегодня железная дорога работает в режиме "временной эксплуатации". Потенциальными потребителями транспортных услуг железной дороги будут более 10 резидентов ОЭЗ. Кроме того, достроен таможенный пункт, которым уже в ближайшее время смогут начать пользоваться резиденты.

За весь период работы резиденты ОЭЗ инвестировали в свои проекты 20,5 млрд рублей и создали более двух тысяч рабочих мест. Сегодня 14 производств в ОЭЗ уже запущены в работу. Всего резидентами площадки является 31 компания, три из которых зашли в регион в 2022 году. Они планируют реализовать здесь проекты по строительству малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра и завода по термической обработке металлопродукции.

По накопленным результатам работы с начала функционирования инвестплощадка входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также лидирует по динамике количества созданных рабочих мест. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в топ наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Аналитический центр "Эксперт" также присвоил высшую оценку инвестиционному потенциалу ОЭЗ "Тольятти". В декабре Минэкономразвития России озвучило площадки с наиболее развитой инфраструктурой - ОЭЗ "Тольятти" стала одной из них.