Самарская область - один из лучших регионов России для молодых предпринимателей

Минэкономразвития России обозначило регионы страны, в которых наиболее активно ведется поддержка молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте до 35 лет. Самарская область вошла в их число.

"Интерес молодых людей к собственному делу вырос - с учетом освобождения новых ниш на рынке и возможностей для импортозамещения. В 2022 году количество предпринимателей и самозанятых в возрасте до 35 лет увеличилось почти на 50% по сравнению с 2021 годом, превысив 4,4 млн человек. Безусловно, это позитивный тренд для экономики - молодежь верит в свои силы, хочет пробовать что-то новое. Немалую роль в этом сыграли меры господдержки, реализуемые правительством по поручению президента РФ. Количество получивших ее молодых предпринимателей и самозанятых в этом году превысило 500 тысяч. Это на 18% больше прошлогодних показателей", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В Самарской области для начинающих предпринимателей и самозанятых сформирован целый комплекс мер поддержки: консультации по вопросам регистрации и ведения бизнеса, образовательные программы, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", льготные финансовые программы, услуги по продвижению проектов, наставническая поддержка от опытных предпринимателей и многое другое.

Новым инструментом поддержки молодых предпринимателей в 2022 году стали гранты на развитие своего дела. Эта программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Создание необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, поддержка идей активной молодежи - важные направления работы областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

В Самарской области грантовая программа оказалась очень востребованной. В ней участвовали индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет. Максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. Обязательными условиями стали прохождение обучения и софинансирование проекта предпринимателем в размере не менее 25%.

"Молодежь Самарской области - это инициативные и очень вовлеченные люди, реализующие свои таланты и амбиции в самых разных направлениях предпринимательской деятельности. Конкурс грантов объединил их на площадке центра "Мой бизнес", где ребята обучались, показывали свои проекты и доказывали экспертам, что именно их идея должна получить развитие с грантовой поддержкой, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Новая программа финансовой поддержки, сформированный комплекс региональных инструментов и, конечно, энергия молодых предпринимателей позволят им успешно расти, создавать рабочие места и развиваться на благо региона".

В качестве первого этапа молодые люди должны были пройти обязательное бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности. На участие в бизнес-акселераторе "Ты - предприниматель!" подали заявки почти 1000 человек, из них более 200 молодых предпринимателей стали участниками обучения. В течение пяти недель участники перенимали опыт и знания от ведущих экспертов и тренеров, погружались в основы ведения предпринимательской деятельности, рассчитывали свой бизнес-план.

Амбициозная молодежь представила на конкурсе проекты в сфере производства, сельского хозяйства, дополнительного образования, красоты и здорового образа жизни.

В результате конкурсного отбора гранты на развитие своего дела получили 52 молодых предпринимателя. В течение календарного года обладатели субсидий должны направить безвозмездные средства на развитие своего бизнеса.

Анна Осипова, основатель фермы (Красноярский район):

- Получение гранта - это для меня большая возможность реализации и продвижения своей мечты - развития козьей фермы "Царевна Коза". Покупая молодняк на деньги гранта сегодня, к весне я получу племенное продуктивное маточное поголовье. Очень благодарна министерству экономического развития и центру "Мой бизнес" за полученные знания и поддержку молодых предпринимателей.

Константин Брусянцев, производитель ореховых паст (Самара):

- Грантовая поддержка стала для меня не только финансовым подспорьем, но и мотивацией к дальнейшему развитию, выстраиванию своей стратегии, созданию рабочих мест. Государство заинтересовано в том, чтобы бизнес работал, чтобы появлялись производства, создавалась здоровая конкуренция. И действующие меры поддержки этому способствуют.