"Смог продолжить заседание": в облсуде прокомментировали "попытку суицида" осужденного

В Самарском областном суде прокомментировали инцидент с попыткой осужденного "вскрыть вены".

Напомним, ЧП произошло 26 декабря во время заседания областного суда, рассматривавшего апелляционную жалобу мужчины, осужденного за развратные действия в отношении падчерицы. Осужденный находился в СИЗО-2 и участвовал в заседании по видеосвязи.

Как пояснил его адвокат Александр Чекулаев, этим действиям предшествовало заявление осужденного об отводе суду. После отклонения этого ходатайства он достал что-то острое и порезал себе руку. По словам адвоката, было много крови. Однако другие источники утверждали, что осужденный лишь поцарапал себе руку.

"В ходе прений и в последнем слове осужденный после сделанных ему председательствующим судьей замечаний за нарушение порядка в судебном заседании высказал возражения на действия председательствующего, а также заявил отвод, после чего причинил себе телесное повреждение в области предплечья", - сообщается на сайте облсуда.

При этом поясняется, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, отвод судье заявляется до начала судебного следствия, однако этим правом ни осужденный, ни его защитник не воспользовались.

Также указывается, что после получения из следственного изолятора медицинской справки, согласно которой осужденный по состоянию здоровья может участвовать в дальнейшем судебном разбирательстве, заседание было продолжено. Осужденному вновь было предоставлено последнее слово, после чего суд удалился в совещательную комнату.