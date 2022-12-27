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"Смог продолжить заседание": в облсуде прокомментировали "попытку суицида" осужденного

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде прокомментировали инцидент с попыткой осужденного "вскрыть вены".

Напомним, ЧП произошло 26 декабря во время заседания областного суда, рассматривавшего апелляционную жалобу мужчины, осужденного за развратные действия в отношении падчерицы. Осужденный находился в СИЗО-2 и участвовал в заседании по видеосвязи.

Как пояснил его адвокат Александр Чекулаев, этим действиям предшествовало заявление осужденного об отводе суду. После отклонения этого ходатайства он достал что-то острое и порезал себе руку. По словам адвоката, было много крови. Однако другие источники утверждали, что осужденный лишь поцарапал себе руку.

"В ходе прений и в последнем слове осужденный после сделанных ему председательствующим судьей замечаний за нарушение порядка в судебном заседании высказал возражения на действия председательствующего, а также заявил отвод, после чего причинил себе телесное повреждение в области предплечья", - сообщается на сайте облсуда.

При этом поясняется, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, отвод судье заявляется до начала судебного следствия, однако этим правом ни осужденный, ни его защитник не воспользовались.

Также указывается, что после получения из следственного изолятора медицинской справки, согласно которой осужденный по состоянию здоровья может участвовать в дальнейшем судебном разбирательстве, заседание было продолжено. Осужденному вновь было предоставлено последнее слово, после чего суд удалился в совещательную комнату.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

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