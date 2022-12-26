На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

ЧП произошло в понедельник, 26 декабря, во время заседания Самарского областного суда. Здесь рассматривали апелляционную жалобу мужчины, осужденного за развратные действия в отношении падчерицы (его фамилия не называется, поскольку дела такого рода рассматривают в закрытом режиме).
Как пояснил представлявший интересы мужчины известный московский адвокат Александр Чекулаев, осужденный заявил отвод суду и настаивал на рассмотрении этого ходатайства. А потом достал что-то острое и порезал себе руку. По словам адвоката, было много крови.
По версии других присутствовавших в тот день в облсуде, у осужденного лишь царапина. Сейчас суд ждет справки о том, что подсудимый может участвовать в заседании.
Физически осужденный находился в СИЗО-2. А в заседании он участвовал по видеосвязи. Пока не сообщалось, будет ли назначена проверка из-за случившегося в УФСИН.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.