На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

ЧП произошло в понедельник, 26 декабря, во время заседания Самарского областного суда. Здесь рассматривали апелляционную жалобу мужчины, осужденного за развратные действия в отношении падчерицы (его фамилия не называется, поскольку дела такого рода рассматривают в закрытом режиме).

Как пояснил представлявший интересы мужчины известный московский адвокат Александр Чекулаев, осужденный заявил отвод суду и настаивал на рассмотрении этого ходатайства. А потом достал что-то острое и порезал себе руку. По словам адвоката, было много крови.

По версии других присутствовавших в тот день в облсуде, у осужденного лишь царапина. Сейчас суд ждет справки о том, что подсудимый может участвовать в заседании.

Физически осужденный находился в СИЗО-2. А в заседании он участвовал по видеосвязи. Пока не сообщалось, будет ли назначена проверка из-за случившегося в УФСИН.