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Бизнес-ассистент ПСБ стал лучшим банковским чат-ботом

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чат-банк ПСБ подтвердил лидерство среди виртуальных банковских бизнес-ассистентов в рамках исследования, которое провел Markswebb. ПСБ предоставляет предпринимателям максимум возможностей для управления финансами предпринимателей в популярных мессенджерах.

Эксперты отметили, что чат-банк ПСБ предоставляет самые востребованные функции, такие как выставление счета, оплата счета по QR-коду, файлу или фото, возможность платежей в бюджет, повтор платежей из истории, просмотр остатка, выписки и реквизитов счета, оформление предодобренного кредита, поиск ближайшего офиса и банкомата, а также поиск необходимых возможностей в онлайн-банке: формы заявки на подключение продукта, заказ справок, информация по тарифам, смена данных и условий обслуживания и многое другое.

"Бизнес-ассистент ПСБ, который был запущен в мессенджерах в 2021 году при поддержке нашего партнера — компании BSS, востребован клиентами банка. Так, количество платежей с помощью бизнес-ассистента увеличилось в десятки раз по сравнению с началом года. Сейчас платежи из истории являются самыми популярными операциями в чат-банке ПСБ. Мы постоянно развиваем его платежные возможности: в ближайшее время ожидается запуск платежей по шаблонам и свободным реквизитам, а наш следующий приоритет — это кросс-продажи. Мы хотели соотнести наши гипотезы с экспертизой Markswebb и глобальными трендами развития чат-ботов для бизнеса, поэтому обратились к исследованию. Вместо одного источника инсайтов для стратегии продукта мы использовали три", — сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.

По итогам анализа 12 зарубежных сервисов из 5 стран и аудита 8 чат-ботов российских банков по 40 сценариям, в своем исследовании Markswebb отметил лучшие практики для расширения возможностей чат-банка и реализации нового функционала.

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