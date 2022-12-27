Мэрия Тольятти отменила продажу Кунеевского рынка

Администрация Тольятти отменила продажу 100% пакета акций АО Рынок "Кунеевский" за 30 млн рублей. В соответствующем постановлении главы администрации города Николая Ренца указывается, что решение связано с "необходимостью уточнения результатов оценки".

Напомним, прием заявок на участие в аукционе стартовал 26 ноября. Его планировали провести 28 декабря.

Рынок "Кунеевский" находится на ул. Лизы Чайкиной и занимает участок площадью 0,9 га. С 1996 г. им управляло муниципальное предприятие, которое в апреле 2021 г. было реорганизовано в акционерное общество.