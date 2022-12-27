Резидент "Жигулевской долины" создает протезы стоп из материалов отечественного производства

Резидент "Жигулевской долины" и участник проекта "Сколково" - команда компании "Медитроника" - занимается разработкой уникальных протезов стопы эконом-класса. Главная цель стартапа - помочь людям с ограниченными возможностями вернуться в социум и не испытывать неудобств при использовании протезов.

В 2022 году в сложившихся экономических условиях предприятие успешно занималось вопросом импортозамещения - теперь поставщиками материалов для протезов служат российские производители.

"Если раньше пружины из облегченного сплава закупались у немецкого производителя, то сейчас предприятие наладило самостоятельное производство пружин для стопы из российского титана", - рассказал основатель компании Алексей Собченко.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, - важное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Самарская область от года к году укрепляет свой статус технологически развитого субъекта страны. В регионе создана вся необходимая инфраструктура поддержки инновационного бизнеса, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы создали в регионе благоприятную среду для роста и развития стартап-проектов и готовы содействовать им на всех этапах, от идеи до выхода на рынок. В рейтинге научно-технологического развития субъектов страны по итогам 2021 года Самарская область вновь вошла в десятку лучших регионов, заняв шестое место. А "Жигулевская долина" вошла в тройку самых эффективных технопарков страны".

Весной 2022 года "Медитроника" стала резидентом технопарка "Жигулевская долина" и активно развивается с помощью региональной и федеральной поддержки. Команда "Медитроники" молода, но профессиональна: в компании работают шесть человек, все сотрудники имеют большой опыт в области робототехники, промышленного дизайна и аддитивных технологий производства.

Основное отличие создаваемых "Медитроникой" протезов от существующих аналогов заключается в том, что протез создается с помощью аддитивных технологий - на 3D-принтере. Это позволяет снизить стоимость не менее чем в пять раз. Сегодня компания способна выпускать по 20 протезов в месяц. В дальнейшем, при расширении производства, объемы выпуска могут увеличиться до 40 единиц продукции.

"Наша команда закончила разработку очень доступного по цене, но при этом удобного протеза стопы. Совместно с экспертом из Всероссийского научно-исследовательского и проектного института тугоплавких металлов и твердых сплавов (ВНИИТС) мы разработали облегченный титановый сплав, благодаря чему всего за несколько месяцев нам удалось снизить вес модели с 1200 граммов до 800. Также в этом году, с целью сбора обратной связи от пользователей протезов, мы предоставили абсолютно бесплатно восемь новых готовых стоп людям с ограниченными возможностями из разных регионов России", - пояснил Алексей Собченко.

Для чарджа стопы (калоши) "Медитроника" разработала уникальный микрополимерный состав - киберкожу, которая по тактильным ощущениям максимально приближена к человеческой, обладает пластичностью, оптимальной упругостью и износостойкость.

Для нас 2022 год стал годом новых возможностей и открытий, и мы надеемся, что 2023-й принесет массу идей и полезных решений, - отметили в компании.