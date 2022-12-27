Защитник Айзея Риз покидает БК "Самара"

Контракт БК "Самара" с защитником Айзея Ризом расторгнут по обоюдному согласию.
Айзея присоединился к "Самаре" летом нынешнего года и в составе самарской команды провел 12 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 6,5 очка и делал 3,3 передачи.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.