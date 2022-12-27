Защитник Айзея Риз покидает БК "Самара"

Контракт БК "Самара" с защитником Айзея Ризом расторгнут по обоюдному согласию.

Айзея присоединился к "Самаре" летом нынешнего года и в составе самарской команды провел 12 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 6,5 очка и делал 3,3 передачи.