Сызранец хотел заработать на бирже и взял для мошенников кредиты на 4,4 млн рублей

В Сызрани 69-летний токарь стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Однажды мужчине позвонил неизвестный, представился брокером и предложил подзаработать на торгах. Сызранец согласился и по указанию "брокера" в течение 16 дней оформил в разных банках кредиты на более чем 4,4 млн рублей. Эти деньги он внес на свой брокерский счет, но потом не смог их вывести, так как "помощник брокера" дал ему неверный код.