Клиенты Новикомбанка стали в 4 раза чаще расплачиваться через Mir Pay

В 2022 году клиенты Новикомбанка, опорного банка Ростеха, стали чаще оплачивать покупки телефоном при помощи отечественного сервиса Mir Pay. Аналитики финансовой организации подсчитали, что число таких бесконтактных платежей увеличилось за 12 месяцев на 318,91%, — это более чем в 4 раза превышает показатель прошлого года.

Клиенты Новикомбанка нарастили не только количество операций, но и объем транзакций.

За прошедший год объем операций в сервисе Mir Pay увеличился на 396,94% в денежном выражении. При этом средний чек покупки увеличился с 504 рублей в ноябре 2021 до 598 рублей в ноябре 2022.

Mir Pay — мобильное приложение платежной системы "Мир", которое позволяет пользователям платить смартфоном по технологии NFC. Приложение доступно для владельцев устройств на базе Android. В этом году Mir Pay набирает популярность на рынке бесконтактных платежей — по данным НСПК, общее число пользователей платежного сервиса Mir Pay этим летом выросло более чем в 20 раз по сравнению с летом прошлого года.

"Мы предлагаем нашим клиентам все доступные на данный момент способы бесконтактной оплаты. Сегодня Mir Pay является полноценной заменой зарубежных сервисов для смартфонов с операционной системой Android, которые прекратили работу в России. Их использование стало невозможным из-за введения зарубежных санкций против российских банков", — отметил директор Департамента процессинга и платежных систем Новикомбанка Евгений Березовский.

Помимо сервиса Mir Pay клиенты Новикомбанка могут воспользоваться системой быстрых платежей, чтобы переводить деньги в другие банки без комиссии. Пользователям доступна оплата товаров и услуг по QR-коду через приложение "СБПэй".