Для Сбера уходящий год будет прибыльным

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в этом году вырос на 13,5% к прошлому году и составил 18 трлн рублей. Особый акцент в работе организация делала на помощи клиентам, особенно из малого и среднего бизнеса. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Прибыль Банка по итогам 2022 года будет объявлена в январе, но уже сейчас, по итогам 11 месяцев, чистая прибыль Сбера составила 174,8 миллиарда рублей.

"С октября Сбербанк стал регулярно раскрывать свои финансовые результаты. Сделает это и по итогам декабря. Мы стабильно превышаем прибыль за соответствующие месяцы прошлого года. Так, в ноябре наша чистая прибыль составила 125 млрд рублей, что на 23% больше, чем аналогичный показатель 2021 года. Мы ожидаем сохранения подобного тренда и в декабре", - заявил Ведяхин.

Сейчас у Банка более трех миллионов корпоративных клиентов. Это плюс 3% к результатам 2021 года.

"Мы активно работали с правительством Российской Федерации, 50 тысяч наших клиентов-юрлиц получили от нас помощь. Сейчас существует 23 программы господдержки. Отдельному юридическому лицу, которое представляет малый или средний бизнес, сложно понять, какая поддержка ему подходит, потому что программ много - и региональных, и федеральных. Мы сделали "конструктор госпрограмм", где владелец бизнеса сам может определить, на что ему можно рассчитывать. Со своей стороны, мы готовы подсказать, чем государство может помочь его бизнесу", - пояснил Ведяхин.

В 2022 году кредитный портфель с господдержкой составил 2,9 трлн рублей. Около 45 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты на сумму 640 млрд рублей. По госпрограммам было реструктуризировано 36 тысяч кредитов. В целом, по словам Александра Ведяхина, корпоративное кредитование в России в следующем году может вырасти на 12-14%.

Поддерживает Сбер и начинающих бизнесменов. Более 2,5 миллиона молодых людей прошли практику по предпринимательству на платформах банка.

"Мы помогаем клиентам проходить цифровую трансформацию. Сейчас это является одним из важных аспектов деятельности любого предприятия, потому что если предприятие не цифровизируется, то перспективы у него туманны. Цифровизацию прошли 540 предприятий, в том числе и в регионах. Мы работаем с 50 регионами по разным направлениям: транспорт, туризм, образование. С центральной налоговой службой делаем проект "Центральная служба налогообложения". Клиенту не надо будет регулярно сдавать отчет о прибыли. Программа сделает все за него на основе внесенных данных", - подчеркнул Ведяхин.

В уходящем году Сбер создал 270 государственно-частных партнерств на сумму более 150 млрд рублей.

"Мы очень много работали с цифровыми активами. Создали и запустили собственную блокчейн-платформу. В декабре запустили новый продукт - цифровые финансовые активы на золото. Таким образом, инфраструктура у нас готова. Для активного развития продукта необходим доступ к нему физических лиц. Это должно быть сделано к марту-апрелю 2023 года. Думаем, это даст хороший результат", - отметил Ведяхин.

Сейчас Сбер перестраивает свои глобальные рынки. Сейчас приоритетная валюта - юани, и 83% оборота этой валюты приходится на биржевую площадку Сбера. По данным эксперта, по юаню в прошлом году оборот вырос более чем в 60 раз. Количество клиентов увеличилось более чем в пять раз (более 20 тыс. клиентов).

К концу 2023 года Сбербанк надеется открыть филиал в Китае. "Мы активно работаем с Китаем, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве. Я надеюсь, что к концу будущего года нам удастся открыть филиал в Китае, обычно это занимает полтора-два года", - рассказал Ведяхин.

По его словам, сейчас у банка есть филиал в Индии и представительство в Китае.

Компания многое делает для клиентов. У Сбера самая новая сеть самообслуживания. Средний возраст банкоматов - 3,5 года, средний срок их службы - семь лет. Большинство из банкоматов оснащены системой выдачи принятых купюр. В 2022 году Сбер запустил в банкоматах операционную систему Linux собственной сборки. Сейчас в России более ста банкоматов, работающих на Linux, но уже в следующем году их количество увеличится.

"В будущем году мы рассчитываем внедрить ее на всю сеть банкоматов, а также на устройства электронной очереди. Важно отметить, что 80% банкоматов - это собственная разработка. В этом плане мы полностью независимы", - подчеркнул Ведяхин.

В будущем году Сбер планирует запустить три новых услуги. Это снятие наличных через Сбербанк-онлайн по QR-коду. То есть человеку не понадобится карта для снятия денег в банкомате. Также можно будет вносить и наличные. Запись в офис Сбера через виртуального ассистента тоже будет работать по QR-коду.

Специалисты Сбера уделяют особое внимание безопасности. За 2022 год банк "спас" 154 млрд рублей клиентов, это на 40% больше, чем в 2021 году. Было отражено 484 мощных хакерских DDOS-атаки на сайт и операционные системы Сбера. Ни одна атака не принесла неудобств клиентам.

Было совершено почти 1,5 тыс. фишинговых атак против сотрудников банка - 174 тысячи писем с вредоносным кодом было заблокировано. "У нас стоит очень жесткая система фильтров, которая не позволяет проникнуть вредоносным посланиям", - пояснил Ведяхин.

Сбер активно внедряет искусственный интеллект, что позволяет не только двигаться, опережая время, но и существенно экономить. Так, в прошлом году было сэкономлено 180 млн рублей на электропотреблении.

"Цифры, на которые мы ориентируемся, - это более 230 млрд рублей финансового эффекта. Рады сказать, что с высокой долей вероятности Сбер является компанией номер один в России по публикациям в самых топовых изданиях. В Сбере сейчас более 2 тыс. моделей искусственного интеллекта", - подчеркнул Ведяхин.