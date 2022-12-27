Директора самарского ТСЖ будут судить за упавшую на ребенка глыбу снега

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об упавшей на ребенка наледи. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 26 марта на ул. Часовой, 6 в Самаре глыба льда упала на 10-летнего мальчика. В результате ребенок получил тяжкую травму - перелом бедренной кости.
По версии следствия, ЧП произошло по вине председателя правления ТСЖ "Часовая, 6". Предположительно, он не принял надлежащих мер для очистки крыши.
Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью").
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары.
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